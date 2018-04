Etter mye usikkerhet de siste dagene møttes ledelsen i Lørenskog, og representanter fra Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey tirsdag ettermiddag.

Partene ville imidlertid ikke ha pressen tilstede.

Generalsekretær Ottar Eide forteller at Lørenskogs fremtid forsatt er usikker.

– Vi hadde et møte med Lørenskog, men partene ønsket ikke pressen tilstede. Klubben har lisens inntil videre, og vi fikk en god og ærlig gjennomgang av status og tanker/planer videre. Klubben er ikke i mål med dette ennå. NIHF vil ha tett dialog med klubben framover, sier Eide til TV 2.

Forbundet vil nå avvente situasjonen før de kan konkludere med om den hardt pressede klubben får lisens for kommende sesong.

Avgjørelse før sommeren

Fristen for å levere regnskapet gikk ut 15. mars. Nå gir forbundet Lørenskog likevel en mulighet til å overbevise lisensutvalget om videre drift.

– Det skal være et møte i lisensutvalget i kveld. Lørenskog har levert alt de skal, men den økonomiske situasjonen er jo som folk vet fortsatt uavklart. Da handler det om at de må overbevise utvalget om at de kan drifte klubben kommende sesong, forteller ansvarlig for klubblisens i Norges Ishockeyforbund, Eivind Juul Pedersen, til TV 2.

– Når avgjør dere om Lørenskog får lisens eller ikke?

– Avgjørelsen skal helst tas i løpet av mai. Vi pleier å være litt behjelpelige med klubber som trenger litt ekstra tid, og ha møter med de klubbene vi må følge litt ekstra. Det må vi gjøre i dette tilfellet, understreker han.

Dersom klubbene leverer inn regnskap for sent vil de bli straffet med bøter, opp mot 20.000-30.000 kroner. Dette gjelder da ifølge forbundet ikke i Lørenskogs tilfelle.

Fortsatt usikkert om kommunen gir økonomisk støtte

Som TV 2 skrev mandag vil Lørenskog kommune innkalle klubben til et møte, for å diskutere om de skal bistå økonomisk.

– Lørenskog er en klubb mange er stolte av og vi håper på fortsatt drift, men vi trenger mer oversikt over situasjonen før vi kan konkludere. Dette må behandles politisk, fortalte rådmann Ragnar Christoffersen til TV 2.

– Vil dere komme med noen krav til videre drift dersom dere nå går inn og hjelper økonomisk?

– Ja, det er det helt naturlig at vi gjør. Hva vi velger å bidra med, dersom vi skal inn og hjelpe avhenger av alvorligheten i situasjonen, understreker han.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Christoffersen onsdag formiddag.