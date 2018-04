Allerede når man er i 20-årene starter hudens aldringsprosess, og den er det mange som prøver å utsette.

Vi smører oss inn med «anti-age»-produkter og kaster oss på nye trender som lover resultater. En av dem som mener å ha funnet løsningen på problemet er Oslo Skin Lab.

Skal fjerne rynker og cellulitter

The Solution, av Oslo Skin Lab, er et kollagenpulver man blander ut i drikke.

Dette skal drikkes hver dag, og etter åtte uker skal man ifølge markedsføringen kunne se forbedringer på både rynker og cellulitter.

– Så enkelt er det ikke

– Man tror at fra slutten av 20-årene så mister man ca. 1,5% kollagen i året. Og tap av kollagen fører til at man får rynker og linjer, sier dermatolog Michael Zangani til Helsekontrollen.

Siden tap av kollagen i huden fører til rynker, kan det virke logisk å fylle på med mer kollagen, men så enkelt er det ikke, ifølge professor i molekylær ernæring, Bjørn Steen Skålhegg.

– Det meste av det vi spiser i dag av kjøtt og fisk er fullt av kollagen, men likevel blir vi gamle, sier Skålhegg.

Han forklarer at kroppen selv bestemmer hva kollagenet skal brukes til, dermed er det ikke gitt at det er akkurat huden som får påfyll.

Bjørn Steen Skålhegg mener det er biologisk umulig å forbedre huden ved hjelp av kollagen. Foto: Helsekontrollen

– Det vil brukes der det er behov for det. Det kan være til muskulaturen eller leveren, men det er det ingen som har kontroll på, kun kroppen selv, sier Skålhegg.

For selv om kroppen bestemmer hva kollagenet skal brukes til, er det likevel ikke mulig at huden kan nyttiggjøre seg av kollagenet, ifølge Skålhegg.

– Det finnes ingen bevis for det. Det finnes en rekke studier på det, men stort sett er dette studier som er lite troverdige, sier Skålhegg til Helsekontrollen.

Hudlege Rolah O. Lønning har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at hydrolysat av kollagen har vist seg å kunne forbedre huden. Men Lønning sier også at det må mer forskning til for å kunne anbefale kollagenpulver.

– Kollagentrenden er over i USA

Michael Zangani tror ikke kollagen kan redusere rynker og cellulitter. Foto: Marte Pettersen

Michael Zangani, som er dermatolog med PhD, er enig med Skålhegg. Han mener at det ikke finnes bevis for at kollagen som kosttilskudd skal hjelpe på huden.

– Faktisk har kollagentrenden i USA stoppet opp, nettopp fordi man har funnet ut at dette ikke fungerer, sier Zangani til Helsekontrollen.

Zangani underviser helsepersonell i en hudpleieserie som skal hjelpe mot acne, porer og rynker, og skriver om disse produktene på bloggen sin. Han mener fortsatt ikke at det finnes en «quick-fix» når det gjelder verken rynker eller cellulitter.

– Da hadde jeg vært den første til å bruke det, sier Zangani.

– Biologisk umulig

Oslo Skin Lab viser på sine hjemmesider til tre studier for å bevise at deres produkt har en effekt. Ekspertene Helsekontrollen har snakket med mener likevel at man ikke kan stole blindt på disse studiene.

– Når jeg har gjennomgått disse studiene er det påfallende at det kun er én gruppe som har gjort alle disse studiene, sier Skålhegg.

Han forklarer at det uansett er biologisk umulig at kollagen skal redusere rynker og cellulitter.

– Biologien for aminosyrer sier at man spiser aminosyrene, de fordeles i kroppen og har ingen retningsbestemmelse til kollagen. Derfor er dette praktisk umulig og biologisk umulig, sier Skålhegg.

– Det er effekten som er viktig for våre kunder

Norvital, selskapet bak The Solution, mener at det er effekten av produktet som er viktig, ikke hva som skjer i kroppen.

Atle Strande mener at solide studier kan bevise at deres produkt har en effekt. Foto: Anders Myhr Nielsen.

– For oss og for kunden så er det det at produktet er trygt og at det virker, som er det aller viktigste. Og der er det solide, pålitelige studier som sier noe om effekten. Det har effekt på hud og rynker, sier administrerende direktør i Norvital, Atle Strande.

Han viser til at flere studier enn dem de har skrevet om på hjemmesidene sine viser at virkestoffet i Oslo Skin Lab har effekt. Når Helsekontrollen spør hvordan kollagenet skal komme til huden gjentar Strande at de er opptatt av effekt, og at studiene de viser til er til å stole på.

– Dette er beauty-studier. Jeg opplever å være krystallklar på at disse studiene er placebo-kontrollerte, randomiserte og dobbeltblindet. Det betyr, i forhold til studier, at det gir pålitelige resultater, sier Strande til Helsekontrollen.

– Bruk solkrem!

I følge ekspertene Helsekontrollen har snakket med finnes det ingen vidunderkur mot rynker. Men den beste metoden for å unngå rynker har mange allerede i hylla på badet, ifølge Zangani.

– Det enkleste man kan gjøre for å forhindre rynker er å beskytte seg mot solen, sier Zangani til Helsekontrollen.

Han forklarer at 80 % av all aldring i ansiktet skyldes UV-stråler. Dermed er solkremen din beste venn, spesielt nå i sommermånedene som kommer.