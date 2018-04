Den tidligere amerikanske mesteren Ben King er en av ytterst få som har snakket åpent om vekthysteriet i sykkelsporten.

– Det ble såpass gale at jeg spydde hver dag og generelt fikk et veldig usunt forhold til mat, sier King i et intervju med TV 2.

I boken sin skriver TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd at han på et tidlig tidspunkt i karrieren gikk på en smell.

– Jeg skulle ned i vekt. Jeg ville det selv. Laget ville det. Jeg måtte det om jeg skulle følge med gjengen. Jeg fikk råd og tips av de på laget mitt. Etter trening og konkurranse skulle jeg skvise en sitron og appelsin i en shaker, blande med havregryn, riste det og bruke det som restitusjon. Alle vet at det ikke er så mye næring i en sånn type drikk og havregryn, men det skulle gi en metthetsfølelse i magen som gjorde at jeg ikke trengte å spise så veldig mye. Det skar seg. En dag sto jeg og pisset blod og var ute i flere måneder, forteller han.

Også Mads Kaggestad balanserte på en knivsegg da han var profesjonell.

– Jeg var ganske liten og lett. Jeg prøvde å gå ned i vekt for å prestere bedre oppover. Jeg hadde en ganske bra sesong i 2006 etter å ha gått ned en del kilo. Jeg fortsatte å dra strikken etter en veldig tøff sesong. Jeg spiser sannsynligvis mer nå enn da jeg syklet 30 000 kilometer i året. Til slutt spiser det deg opp. Du slutter å sove om natten og blir fullstendig utbrent. Det var det som skjedde med meg, sier Kaggestad.

Overgangen til profflivet ble brutal for Hushovd. Han mener vektjaget er like stort i dag som da han syklet.

– Vi snakker om vekt hele tiden. Det er hovedfokuset. Jeg tror ikke det er bedre i dag enn for ti år siden, men man vet mer om det. Vi skal opp fjell. Da må man veie minst mulig. Det vet alle syklister, og da tar man konsekvensene av det, sier Hushovd.

Han påpeker at lagene har bedre oversikt over rytternes helsemessige tilstand i dag enn da han begynte å sykle.

– Vi bor hjemme, men har et apparat som følger oss opp via mail og telefon. I tillegg er det et profesjonelt apparat med ernæringsspesialister som følger oss opp. Det er det skjedd vanvittig mye i sykkelsporten. Det er mer kunnskap om ernæringsbiten og hvordan man kan presse kroppen for å få ut det optimale. Det er en balansegang å bli tynnest mulig men samtidig miste minst mulig krefter, sier han.

Kaggestad mener det er blitt mer bevissthet rundt vekt i takt med at sykkelsporten er blitt renere. Alle lovlige midler tas i bruk for å skaffe seg fordeler.

– Jeg spiste mye på sykkel og mindre etter at jeg hadde syklet. Sykkelsporten er blitt mer moderne. All dopingbruken var med på å bremse utviklingen innenfor ernæring, fysiologi og teknologi. Det er blitt en helt annen bevissthet rundt det nå, fordi man må tenkte detaljer. Man kan ikke lenger ta snarveier slik man tidligere gjorde, sier han.