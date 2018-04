Flere passasjerer som var om bord i flyet på vei fra New York til Dallas da et vindu knuste forteller om skrekkopplevelsen.

En av dem er Marty Martinez, som også delte video fra flyet på Facebook mens dramatikken pågikk.

– Noe er galt med flyet vårt! Det ser ut til at vi går ned! Nødlanding! Southwest-flyging fra New York til Dallas!!, skrev Martinez.

– Vi stålsetter oss for landing!, skrev han videre.

– Overkroppen var utenfor flyet

​Etter hvert ble det klart at det var et deksel som hadde blitt revet av flymotoren. Deler smalt mot et vindu i bakkant av vingen. I setet innenfor satt tobarnsmoren Jennifer Riordan fra Alburquerque i New Mexico.

– Vi hørte et lite «popp», så ble hun sugd ut fra livet og opp. Armene og hodet hennes var fysisk utenfor flyet, sier en passasjer til NCB News.

Eric Zilbert var også om bord. Han forteller om en passasjer i cowboyhatt som styrtet fram og begynte å hale kvinnen inn igjen.

– Han klarte det ikke alene, så andre kom til og hjalp, forteller han. Da de fikk henne inn, var hun blodig.

Peggy Phillips er sykepleier, og forteller at de ga Jennifer førstehjelp i 20 minutter før de skjønte at det var nytteløst.

Det var 143 passasjerer og en besetning på fem om bord i 737-flyet. De nødlandet stødig i Philadelphia klokken 11.30 lokal tid tirsdag.

Skryter av piloten

Passasjerene skryter veldig av mannskapet, og av piloten, Tammie Jo Shults (56).

– Hun har nerver av stål. Jeg applauderer henne. Hun var fantastisk sier Alfred Tumlinson, fra Texas.

Luftfartseksperter skyter også av Shults. Flyet var på 32.000 fot da ulykken skjedde. Piloten fulgte alle protokoller, og hadde hele tiden kontroll.

På lydopptaket mellom cockpit og tårnet, kan man også høre hvor rolig hun forholdt seg mens dramaet pågikk.

Etter landingen gikk Shults gjennom cabinen og snakket med passasjerene.

Tegn på metalltretthet

Det foreligger ingen offisiell forklaring på hvorfor dekselet ble revet av i lufta, men sjef for USAs nasjonale råd for trafikksikkerhet, Robert Sumwalt, opplyste på en pressekonferanse at den ene motorens vifteblad er savnet, og at bruddstedet viser tegn på metalltretthet.

Deler av motordekselet ble funnet i Bernville, omkring elleve mil unna Philadelphia.

Teknikere undersøker motoren til flyet. Et vifteblad er savnet, og i bruddet vises tegn på metalltretthet. FOTO: NTSB via AP

Direktør i flyselskapet, Gary Kally, sa at det ikke var noen problemer med flyet eller motoren under søndagens inspeksjon.

Sjekker fly

Southwest Airlines har opplyst at selskapets egen gransking av ulykken vil bli ferdig i løpet av de neste 30 dagene. De skal også gå gjennom alle fly for å sjekke etter lignende metalltretthet. Den offisielle havarirapporten vil ta mellom 15 og 17 måneder, melder AP.

Dette er den første dødsulykken der et amerikansk flyselskap er involvert siden 2009.

– Hele Southwest Airlines-familien er knust og sender den dypeste medfølelse til kundene, de ansatte, familiemedlemmer og deres kjære som er rammet av denne hendelsen, heter det i en uttalelse fra flyselskapet.