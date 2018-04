Steinar Refsdal (33) fra Oslo og Cyrena Drusine (35) fra New York har imponert stort med sin tangodans i verdensklasse i Norske Talenter. Nå er de to klare for semifinalen.

– Tangoen førte oss sammen

Paret møttes i Buenos Aires i august 2013, og det var tangoen som førte de to sammen.

Steinar hadde lyst til å reise litt etter utdanning og ville lære mer om tango og lære seg spansk. Cyrena var en tidligere balettdanserinne fra New York som hadde flyttet til Argentina og begynt å danse profesjonelt.

KJÆRLIGHET: Steinar og Cyrena fra tiden de møttes i Buenos Aires. Foto: Privat

– Jeg ble fanget av tangomiljøet i Buenos Aires. På tangoklubben «La Viruta» fikk jeg øye på Cyrena, og tenkte: «Hun må jeg danse med!» For å by opp noen til dans brukes det som kalles «cabeceo» – øyekontakt og et gjensidig nikk. Jeg mannet meg opp og prøvde å fange blikket hennes, men da jeg fikk øyekontakt og nikket til henne, nikket hun ikke tilbake. I stedet holdt hun bare øyekontakten. I en evighet, virket det som, kanskje 20 sekunder. Like før jeg skulle til å snu meg og innse nederlaget, nikket hun tilbake, og vi gikk sammen ut på dansegulvet. Vanligvis danser man én tanda – et sett med 4 tangoer – før man takker for dansen, men den kvelden danset vi 3 tandaer på rad, sier Steinar til TV 2.

Romantikken lå i lufta

Det ene førte til det andre og de møttes på flere dansetreff i byen. Senere skjønte Steinar at han hadde møtt damen i sitt liv og nå er de to gift og bor sammen i Norge. Han hadde ikke forventet å treffe kvinnen i sitt liv gjennom dansen.

– Jeg begynte ikke å danse tango for å treffe damer, jeg var mer fascinert av musikken og dansen. Jeg har alltid vært veldig glad i å danse, og å kunne være i ett med musikken, og som jazzmusiker ble jeg oppslukt både av den komplekse musikken og den improviserte dansen. Kontakten og kommunikasjonen mellom to dansere, og måten man former bevegelsene sammen for å uttrykke tangomusikken er helt magisk, sier Steinar.

UTRYKKSFULT: Steinar og Cyrena danser tett sammen i Buenos Aires. Foto: Privat

Ærlig utrykk

Steinar tror det er både en fordel å være partnere på dansegulvet. Lidenskapen lyser hver gang Tango-paret fra Oslo entrer danseguvet.

– Det er veldig intenst å være dansepartnere og jobbe så tett sammen, og samtidig være gift, både på godt og vondt. Det er utfordrende når det private og det profesjonelle forholdet glir sammen. Allikevel tror jeg det er en fordel at vi kjenner hverandre så godt, og at vi kan tillate å la oss bli revet med av lidenskapen i dansen. Tango er en veldig personlig uttrykksform, og jeg tror det vises på dansegulvet at vi er mer enn bare dansepartnere, avslutter Steinar til TV 2.

Personlig tango i semifinalen

Steinar og Curena underviser begge i tango på Salsakompaniet og driver Tango-nettstedet CS Tango. De har egentrening opptil 16 timer hver uke og lever og ånder for den argentinske tangoen.

I semifinalen skal de danse en tango begge har et veldig personlig forhold til. Den heter “Zum” og er komponert av Astor Piazzolla, fremført av Orquesta Cristian Zárate, og den er produsert av læremesteren, vår deres gode venn Francisco Forquera.