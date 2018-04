Et sikkert vårtegn er at syklistene er tilbake på veiene. Like sikkert er det at når en gruppe syklister er ute på treningstur, er det duket for konflikter med andre som ferdes på veiene.

Bent Knekten Marthinsen (44) havnet bak en gruppe syklister på Svelvikveien i Drammen tirsdag. Videoen han tok opp, viser at syklistene til tider bruker hele veibanen. Noen legger seg helt inn på midtlinjen. Å kjøre forbi med bil er så godt som umulig på den smale og svingete veien.

Se videoen øverst i artikkelen.

Svingete og uoversiktlig

– Jeg skjønner at det både er sprekker, grus og vann i veien som gjør at de ikke vil ligge helt ute i veikanten. Men slik jeg opplevde det, hindret de all annen trafikk, sier Marthinsen til TV 2.

Han bruker Svelvikveien daglig, både når han skal til og fra jobb, når han skal kjøre barn på trening og når han skal handle. Marthinsen forteller at veien er veldig populær blant syklister som er ute på treningstur, uten at han forstår hvorfor.

– Veien er svingete, smal og uoversiktlig. Det er også mye tungtransport her siden det ligger en gipsfabrikk lenger ut, sier 44-åringen.

Farlige situasjoner

Tirsdag ble han liggende bak syklistene i rundt tre kilometer før han svingte av veien. Farten var rundt 30 kilometer i timen. Bak ham kjørte flere lastebiler.

I løpet av turen forteller Marthinsen at han ble vitne til flere stygge forbikjøringer og en farlig situasjon da en bilist som kjørte forbi, holdt på å treffe en bil som kom imot.

Bent la ut videoen på sin egen Facebook-side. Kommentarene viser at det er mange som irriterer seg over syklister som hindrer annen trafikk.

«Dette er helt uakseptabelt. Sykler man i en gruppe, så legger man seg på rekke eller stopper opp på en busslomme for å slippe forbi biler. Veien skal deles», er det en som mener.

Roser bøndene

Også Bent Knekten Marthinsen er klar på at grupper med syklister bør vise mer hensyn til andre som ferdes på veien.

– Det er jo andre saktegående kjøretøyer på veien, som traktorer. Men bøndene her ute er flinke til å kjøre av veien for å slippe annen trafikk forbi. Det samme bør syklister gjøre. Disse syklistene tok null hensyn, sier han.

Faktasjekkerne i Faktisk.no slo nylig fast at det ikke er noen lov som regulerer hvor mange som kan sykle i bredden. I trafikkreglenes paragraf 12 står det at kjøretøy som beveger seg sakte, skal vike til høyre om nødvendig og sette ned farten eller stanse om andre vil kjøre forbi. Dette punktet handler imidlertid ikke om sykler spesielt.

Faktisk.no omtaler også et debattinnlegg som daværende seksjonssjef Erik J. Jølsgård skrev i juli 2016. Under tittelen «Joda, det er faktisk tillatt å sykle to i bredden», påpeker han blant annet at vegen ikke er forbeholdt bilister.

Fritt fram for å sykle i vegen

«Alle veger som er åpne for almen ferdsel er i utgangspunktet åpne for alle trafikantgrupper dersom det ikke er satt begrensninger gjennom eksempelvis skilting», skriver Jølsgård, og fortsetter:

«Det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden i kjørebanen, men regelen er at man skal være varsom. Det anbefales faktisk ofte at det sykles to i bredden når det er flere sammen da forbikjøringsstrekningen blir kortere.»

Politioverbetjent Kai Voldengen, fungerende leder i UP-distrikt 1, oppfordrer syklister og bilister til å ta hensyn til hverandre.

– I utgangspunktet er det ikke ulovlig å sykle to i bredden. Om det oppstår trafikkfarlige situasjoner, kan politiet slå ned på det. Men veien er for alle, og det er viktig at både kjørende og syklende utviser forståelse, sier Voldengen til TV 2.