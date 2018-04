Kanadiske Melina Roberge (24) ble tirsdag dømt til åtte års fengsel, etter at hun og bestevenninnen Isabelle Lagace (30) i 2016 ble tatt med 95 kilo kokain på en cruisebåt i Sydney.

Det melder australske News.

Tidligere har Lagace blitt dømt til syv års fengsel for smuglingen, som fant sted da hun, Melina og 64 år gamle André Tamine reiste verden rundt på luksusbåten.

Også Tamine ble dømt til syv års fengsel for smuglingen.

Mens Lagace og Tamine innrømmet smuglingen umiddelbart, løy Roberge og hevdet at hun var blitt lurt trill rundt.

Dette er årsaken til at hun har fått en strengere straff enn makkerne.

FØR AVREISE: Melina Roberge på en selfie før den skjebnesvangre reisen. Foto: Melina Roberge/Instagram

Lagace og Roberge dokumenterte luksusreisen, som kostet 173.000 norske kroner per person, på Instagram.

I rettssaken mot Lagace, som startet i mars, kom det frem at bakmennene oppfordret kvinnene til å legge ut bilder for å skaffe seg oppmerksomhet og 'likes'.

Målet var å få grensepolitiet til å tro at de bare var på sitt livs reise.

Politiet lot seg ikke lure, og holdt et godt øye med dem begge under den siste delen av reisen.

26. august, da cruisebåten ankom Sydney, stormet politiet i båten, og kvinnene og 64-åringen ble pågrepet.

Hardt ut mot sosiale medier

Da Roberge fikk dommen tirsdag, rant tårene mens dommer Kate Traill skjelte henne ut.

TATT: Slik så én av koffertene det australske politiet beslagla etter å ha pågrepet trioen. Foto: Politiet

– Det er svært trist for hennes relativt unge alderstrinn å forsøke å skaffe seg selvverdi via innlegg på Instagram, sa hun.

Traill mener at Melina lot seg forføre av muligheten til å vise andre hvilken luksuriøs livvstil hun hadde.

– Hun ble forført av en livsstil og mulighet til å legge ut glamorøse Instagram-bilder fra verden rundt. Dette viser den negative påvirkningen sosiale medier har på unge kvinner, sa dommeren.

Skapte overskrifter verden rundt

24-åringen og reisefølget hennes skapte store overskrifter i pressen da australsk grensepoliti tok seg inn på cruisebåten MS Sea Princess i Sydney og ransaket lugarene deres.

VARME STRØK: Melina (t.v) og Isabelle på et av de mange bildene de la ut fra reisen. Foto: Politiet

De hadde da reist hele veien fra Southampton i England, og vært på havet i 51 dager.

De hadde vært innom blant annet Bermuda, Peru, Chile, Ecuador og New Zealand, og nesten daglig lagt ut bilder fra de eksotiske destinasjonene.

Kvinnene hadde fordelt de 95 kiloene kokain på fire reisevesker. Stoffet hadde en gateverdi på 130 millioner kroner.

Kokainbeslaget er et av det største som noensinne er gjort fra en cruisebåt i Australia, og kvinnene risikerte ifølge BBC livstid i fengsel

– Sydney er svært attraktivt for cruisebåter, så vi vurderer fortløpende risikoen ved passasjerer som kommer med båt og fly. Denne cruisebåten – basert på havnene den hadde vært i – ble regnet som en høyrisiko, sa Tom Fitzgerald ved grensekontrollen til AOL etter pågripelsen.

Fra eskortepiker til lokkefugler

​Under rettssakene kom det frem at både Melina og Isabelle jobbet som eksortepiker hjemme i Canada, og at en såkalt 'sugar daddy' lovet dem gode penger for å dra på cruiset.

De skulle få rundt 800.000 kroner hver.

– Han sa at jeg ikke trengte å gjøre noe, bare dra og kose meg på ferie, fortalte Melina i retten.

Hun fortalte også at hun trodde at hun skulle ta med seg «ett eller to kilo narkotika» på turen.

– Jeg skulle bare være der, og det skulle se ut som om jeg var på ferie, og være et dekke for alle de andre, sa hun.

