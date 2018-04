Fremtiden til Paul Pogba i Manchester United er uviss. José Mourinho skal ha mistet tålmodigheten med franskmannen, noe som naturligvis blir lagt merke til blant storklubbene i Europa.

Real Madrid er blant de interesserte, men president Florentino Perez vil ikke signere Pogba hvis ikke 25-åringen senker lønnskravene sine. I tillegg ønsker Real Madrid å se Pogba levere varene i sommerens VM, hevder Express.

Da er det kanskje mer sannsynlig at Pogba ender opp i PSG. Den franske klubben skal ifølge Daily Mail ha fått tilbud om å kjøpe Pogba. Det er agent Mino Raiola som har kontaktet PSG.

Mourinho har sett seg ut Sjaktar Donetsks midtbanespiller Fred som en ideell Pogba-erstatter, skriver Mirror. Også Manchester City følger nøye med på Freds situasjon i den ukrainske klubben.

Ryktene gikk allerede i helgen, men nå skriver også Sky Sports at de lyseblå vil prøve å hente Kylian Mbappé og Thiago Alcantara i sommer. Da blir det garantert ikke lettere å vippe Pep Guardiolas mannskap av tronen.

Norwichs midtbanespiller James Maddison har vært svært god denne sesongen, og nå står han på ønskelisten til en rekke Premier League-klubber. Tottenham, Arsenal, Everton og Manchester City er blant klubbene som vurderer å prøve seg på Maddison i sommer, skriver Telegraph.

Michy Batshuayi har imponert på lån i Borussia Dortmund. Batshuayi står med sju mål på ni starter i Bundesliga. Nå vil den tyske klubben forsøke å bli enig med Chelsea om en permanent overgang, skriver Evening Standard. Chelsea krever i overkant av 560 millioner kroner for spissen.

Et salg av Batshuayi vil frigjøre midler til et kjøp av Nice-midtbanespilleren Jean Michael Seri. Han vil koste rundt 390 millioner kroner. Seri er foreløpig avventende. Han vil se hvem som blir manager i Chelsea før han bestemmer seg, skriver Mirror.

Det er ikke bare Pogba som har et vanskelig forhold til Mourinho. Luke Shaw har ennå ikke bestemt seg for hvor han spiller fotball neste sesong. ESPN skriver at Shaw for øyeblikket er i tenkeboksen, men flere store klubber har signalisert interesse for venstrebacken.

Barcelona vurderer å legge inn et bud på 670 millioner kroner på Anthony Martial i sommer, skriver Daily Mail. Også Fulhams Ryan Sessegnon er på radaren til den katalanske storklubben.

Liverpool og Tottenham var to av en rekke Premier League-klubber som så Benficas serbiske ving Andrija Zivkovic i aksjon mot Porto i helgen. Det skriver The Sun.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener sommerens korte overgangsvindu vil være en massiv fordel for klubben, skriver ESPN. Tottenham har hatt for vane å hente spillere mot slutten av overgangsvinduet. Nå må Pochettino spikre stallen på et langt tidligere tidspunkt. Manageren tror det vil bidra til å gi Tottenham en bedre start på sesongen.

Huddersfield vil tilby manager David Wagner en ny og forbedret toårskontrakt. 46-åringen er blitt koblet til en retur til Borussia Dortmund, skriver Huddersfield Examiner.

Aston Villas talentfulle midtbanespiller Jack Grealish er ønsket av Leicester. Mye tyder på at 22-åringen forlater Villa Park dersom klubben ikke klarer å rykke opp denne sesongen, skriver Mirror.

Southampton er i trøbbel og må kjempe for å overleve i Premier League. Det hindrer ikke klubben i å lete setter spillere som kan styrke stallen før neste sesong. Sheffield Wednesdays 33 år gamle keeper Keiren Westwood er på ønskelisten til The Saints ettersom Fraser Forster ser ut til å forlate klubben i sommer. Westwood er ønsket av Leeds og Celtic også, skriver The Sun.

Det virker som det kun er et tidsspørsmål før Matteo Darmian returnerer til Italia. 28-åringen sier han savner gamlelandet og er godt fornøyd med at han er ønsket i Juventus.

Barcelonas dyktige midtbanespiller Andres Iniesta kan være på vei til kinesisk fotball. Tianjin Quanjian og Chongqing Dangdai er blant klubbene som vil prøve å lokke Iniesta østover, skriver Mirror.

West Ham vil sette inn et støt for å sikre seg Derbys 19 år gamle midtbanespiller Luke Thomas, skriver Gloucester Live.

​