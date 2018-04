At mannlige idrettsutøvere står frem med spiseforstyrrelser er ingen overraskelse. I dagens utholdenhetsidrett er vektfokuset intenst. I sykkel er lav fettprosent og kroppsvekt en betydelig suksessfaktor fordi det blant annet gjør rytterne lettere, som igjen gjør at det kuperte terrenget i de lange sykkelkonkurransene kan forseres med redusert energitap og lavere puls.

Lavere vekt har også positiv påvirkning på O2- opptaket, og om rytterne klarer å bevare kraften i tråkket, betyr lavere vekt at livet bokstavelig talt blir lettere i tøffe og kuperte sykkelritt.

Bilder av Chris Froome og andre radmagre sykkelstjerner bidrar til å skape et forbilde. Ja, toppidretten er ekstrem og rytterne har høy forbrenning, men en viktig del av satsingen i flere miljøer er et liv på en hårfin grense hva gjelder kosthold og vektnedgang. Problematikken er ikke ny.

Vektfokuset i sykkelsporten har alltid vært et tema og preget hverdagen til utøverne. For mange pensjonerte sykkelryttere er minnet om tiden som konstant sulten sykkelrytter et vanlig tema fra tiden som aktiv utøver. Flere husker jaget etter lavere kroppsvekt som en mental påkjenning presset fram av ledere og støtteapparat med et snevert syn på vektnedgang som beste løsning for bedre prestasjoner.

Fra min tid som aktiv sykkelrytter husker jeg at det å være skrapet og fettfri var et ideal. Det var ledere som kløp rytterne i «sideflesket» som en kontroll på om de var seriøse, klare for store oppgaver på sykkelsetet og som et signal på forventninger. I verste fall ble ryttere utbrent og tappet for energi til videre satsing.

På toppen av et intenst rittprogram, mye reising og tøffe treningsøkter gir feil vektfokus over tid en lite heldig fysisk- og mental ekstrabelastning som kan føre til gradvis nedgang i prestasjonsevnen. Det er også en fare for at ekstremt vektfokus og underspising kan friste ryttere til å kompensere med ulovlige midler og metoder for ikke å miste kraft og energi.

Usunt vektfokus er et kulturproblem. I miljøer med ensidig fokus på kortsiktige resultater og manglende forståelse for helheten bak en best mulig utvikling er problemet mest utpreget. Bevisstgjøring av utøverne, men også ledere og trenere er viktig for å forebygge at unge utøvere kjøres i senk gjennom et kontinuerlig usunt vektfokus. Kunnskap om fysiologi og de mentale farene som følger når utøvere bevisst spiser for lite er viktig.



Heldigvis er det grunn til å tro at det er en positiv utvikling med økt kunnskap om betydningen av riktig ernæring. Med en mer moderne og helhetstenkende sykkelsport er det stadig mer vanlig at profesjonelle lag har egne ernæringsfysiologer og kokker med på ritt og samlinger. Trenere, kostholdseksperter og lederne må jobbe sammen for å utvikle enkeltryttere og balansere totalbelastningen rytterne utsettes for med riktig ernæring og nok hvile. Helhetlige planer forebygger mot rovdrift av unge ryttere som risikerer å ødelegge lovende karrierer grunnet helseskadelige eksperimentering med et for magert kosthold.