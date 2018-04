Den 54 år gamle turisten var ute og svømte ved Sai Noi-stranden 15. april da han pådro seg alvorlige sårskader i venstrefoten, ifølge Bangkok Post.

Thailandske myndigheter har foreløpig ikke konkludert med om det er snakk om et haiangrep, og mannens skader skal undersøkes av eksperter. I tillegg har landets kystmyndigheter sendt et patruljeteam for å undersøke området.

En abbed ved et lokalt tempel har i ettertid av hendelsen lagt ut en video tatt tidligere i år som angivelig viser flere haier som svømmer rundt i nærheten av der nordmannen ble skadd. Han sier at han ønsker å advare turister.

Tirsdag fikk den uheldige nordmannen besøk på sykehuset av viseguvernør Chotnarin Kerdsom i Prachuap Khiri Khan-provinsen, hvor stranden ligger. Viseguvernøren sier at han har koordinert undersøkelser i området med alle relevante myndighetsinstanser, ifølge avisen.

Visedirektør Pongsak Boonyaleephan ved Bangkok Hua Hin Hospital opplyser at nordmannen ble innlagt kvelden 15. april med alvorlige sårskader. Etter at sårene ble sydd igjen med 19 sting, skal de gradvis ha blitt bedre.

Haiangrep skjer ekstremt sjeldent i Thailand. Ifølge International Shark Attack File har det vært tre bekreftede uprovoserte haiangrep i landet siden 1580.