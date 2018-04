Amalie Snøløs (22), kjent fra «Farmen», og «Skam»-skuespilleren Herman Tømmeraas (21) er kjærester. Paret bekrefter forholdet til VG.

– Ja, vi er kjærester. Men vi ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier paret i en felles uttalelse til VG.

Bilder av de to sammen på Instagram har fått ryktene til å gå, men det er først nå at de to bekrefter at de er et par.

Snøløs ble kjent da hun deltok i høstens «Farmen»-sesong, mens Tømmeraas debuterte som skuespiller i NRK-serien «Skam».

Snøløs, som er fra Birkeland i Aust-Agder, havnet på tredjeplass i «Farmen». I sesongen var hun den yngste deltakeren.

– Jeg har hele tiden tatt valg som har ført til at jeg har kommet lengst mulig. Folk har nok ikke likt at en 21 år gammel, liten snuppe har fått lov til å avgjøre ting og hatt en finger med i spillet, sa hun til TV 2 etter at hun røk ut, like før finalen.