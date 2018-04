Møtet ventes å finne sted i juni og det vil skje på et av fem steder som er under vurdering, uttalte Trump tirsdag ettermiddag.

Ifølge nyhetsbyrået AFP bekrefter også Trump at han har hatt direkte samtaler med Nord-Korea på «et veldig høyt nive». Presidenten uttalte også at han har stor tro på at konflikten vil løses.

Han sa også at Nord- og Sør-Korea «har min velsignelse» til å diskutere en avslutning på krigen mellom de to landene når Kim skal møte Sør-Koreas president Moon Jae-in 27. april.

De to landene på Korea-halvøya er formelt i krig med hverandre fordi det kun ble inngått våpenhvile, men aldri underskrevet noen fredsavtale etter Korea-krigens avslutning i 1953.

Trumps uttalelser tirsdag fant sted idet han mottok Japans statsminister Shinzo Abe på sitt golfsted i Florida.

(TV 2/NTB)