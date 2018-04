Se siste serierunde med sølvkampen Larvik - Storhamar fra kl.18:15 på TV 2 Sportskanalen og Sumo.​​

Totalt har hun ni sølvmedaljer fra serie, cup og sluttspill med Byåsen og Glassverket.

– Larvik har vært suverene. Det å ta sølv bak Larvik føles som gull for de fleste. Jeg er veldig stolt av samlingen min, sier Rundbråten.

Før denne sesongen gikk hun til gull-grossisten Larvik. Vestfold-klubben har tatt 55 titler nasjonalt og internasjonalt.

Men i den første sesongen til Guro Rundbråten kan det i beste fall bli sølv i serien.

Tar Larvik poeng mot Storhamar i serieavslutningen onsdag kveld får Rundbråtens sitt tiende sølv, med sin tredje klubb, som er Larvik.

– Det er surt når en kjemper om gullet og det glipper. Det er tungt å svelge. Men nå skal vi kjempe om sølvet, sier sølv-grossisten med et smil.

Det er sånn det er i idretten, og Larvik har jo ikke samme lag som de forrige åra.

– Men tanke på alt det nye i Larvik, klarer du å glede deg over et eventuelt nytt sølv eller gråter du over gullet som glapp?

– Larvik og jeg skal glede oss over en medalje. Med alle de nye på laget, og med den starten vi fikk (tapte to av de tre første), har vi kjempa knallbra!

Det er stort å komme til Larvik og spille her. Jeg har opplevd mye og det har vært utrolig gøy, selv om det ikke ble gull.

– Og du gir ikke opp?

– Nei, ingen ting er gitt og det er et sluttspill som skal spilles seinere i sesongen, sier Rundbråten med håp i stemmen. Jeg gir ikke opp. Og en vakker dag..

