Brighton – Tottenham (0-0) 1-1:

Harry Kane sendte Tottenham i ledelsen, men Brighton svarte umiddelbart ta Pascal Gross utlignet fra straffemerket.

Oppgjøret mellom Brighton og Tottenham endte 1-1.

– Jeg synes Tottenham skuffer om dagen. Det laget de startet med skulle vært mer enn godt nok til å slå Brighton, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller etter kampen.

– Jeg vet at Tottenham skal spille sesongens hittil viktigste kamp til helgen mot Manchester United i FA-cupen, men jeg er skuffet over viljen spillerne viste mot Brighton. Når det er sagt, så var Brighton gode, og jeg tror de kommer til å redde plassen i Premier League, sa han videre.

Scoringen til Kane var angriperens 26. i ligaen denne sesongen, og han er dermed bare fire mål bak Premier League-toppscorer Mohamed Salah. Liverpool-spissen har som kjent scoret 30 mål på 32 ligakamper hittil.

– Han har lyst på den gullstøvelen, og han har fremdeles muligheter. Han scoret vel sju mål på sine to siste kamper forrige sesong, poengterte Stamsø Møller.

Selv var Kane skuffet over resultatet mot Brighton.

– Jeg tror ikke lørdagens kamp påvirket oss. Vi tenker ikke på kamper som kommer. Det var en tøff kamp. Det fungerte bedre for oss i andreomgang, og jeg fikk scoringen. Jeg føler meg i god form og ser frem til helgens kamper, sa Kane til PLTV etter kampslutt.

Poengtapet betyr at Tottenham på fjerdeplass er to poeng bak Liverpool på plassen foran når begge lag har fire kamper igjen å spille. Chelsea på femteplass er åtte poeng bak med fem kamper igjen å spille og øyner kanskje et ørlite håp om mesterligaplass.

Brighton har på sin side nå åtte poengs forsprang til nedrykksstreken og styrer mot ny kontrakt.

– Ikke akkurat champagne-fotball

Tottenham hadde overtaket og skapte de største sjansene før hvilen.

Brighton forsvarte seg godt, og det ble bare nesten for Spurs.

Like før pause ble Harry Kane felt utenfor 16-meteren. Christian Eriksen trillet ballen til Kane, men toppscorerens avslutning var for svak. Rett før pausesignalet fikk Son sjansen alene med keeper. Brightons keeper Ryan fikk avverget scoring.

Den første omgangen på American Express Community Stadium endte dermed målløst.

– Dette var alt annet enn champagne-fotball, mente TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i pausen.

– Det var en ganske dårlig fotballkamp hittil. Tottenham hadde ikke en god dag de første 45 minuttene, i hvert fall. Det er rart å se så gode fotballspillere gjøre så enkle feil. Det var mange feilvalg, dårlig teknikk og bevegelsene til spillerne kom for sent. At Spurs-spillerne slurvet slik bør ha gjort manageren bekymret, fortsatte han.

Kane scoret - Brighton svarte umiddelbart

Etter pause reise Tottenham og Harry Kane seg.

Son fant Kane i feltet, og Spurs' toppscorer skjøt Tottenham i ledelsen via en Brighton-spiller.

Det var Kanes 26. ligascoring for sesongen, og dermed er han kun fire mål bak Premier League-toppscorer Mohamed Salah.

– Det var en parodi på parodi på parodien i forkant der, for det var så mange dårligere involveringer av begge lag. Men så kommer ballen til Kane, og den kan ingen ta fra Kane, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Men rett etter Spurs' scoring fikk Brighton straffespark etter at Aurier felte Izquierdo på klønete vis inne i feltet.

Pascal Gross skjøt ballen i lengste hjørnet, men Spurs-keeper Lloris var nære ved å redde.

– Lloris gikk riktig vei, men det var ikke nok til å slå ballen utenfor mål, påpekte TV 2s kommentator.

De neste minuttene jaget Spurs vinnermålet. Blant annet misbrukte Christian Eriksen en eventyrlig dobbeltsjanse etter 70 minutters spill.

Fem minutter før ble Kane tatt av banen til fordel for Llorente, trolig fordi Mauricio Roberto Pochettino vil spare toppscoreren til oppgjøret mot Manchester United førstkommende lørdag.

Oppgjøret på American Express Community Stadium endte 1-1.

Hvilte spillere til semifinalen i FA-cupen

​Tottenham skal spille semifinale mot Manchester United i FA-cupen til helgen, og gjorde hele seks endringer etter helgens hjmmetap mot Manchester City.

Ut gikk Trippier, Sanchez, Dembele, Alli, Lamela og Dier. Disse ble erstattet av Alderweireld, Aurier, Sissoko, Wanyama, Son og Moura.

– Det er viktig å ha friske bein i dag, og på lørdag har vi en veldig viktig kamp. Vi har en veldig god tropp. Og det var derfor jeg fant det nødvendig å rotere, forklarte Tottenham-sjef Mauricio Roberto Pochettino før kampstart.

Slik startet lagene:

Brighton: Ryan – Saltor, Duffy, Dunk, Bong – Gross, Knockaert, Stephens, Izquierdo – Murray, Kayal.

Tottenham: Lloris (C) – Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies – Wanyama, Sissoko, Eriksen, Lucas – Son, Kane.

Dommer: Kevin Friend, Leicestershire