Svensken tok over sjefsstolen før 2007/2008-sesongen. Han har ledet klubben i ni sesonger over to perioder, men nå er det slutt.

– Etter en grundig evaluering de siste ukene har vi konkludert med at vi ønsker nye impulser, og har derfor bestemt oss for ikke å fornye kontrakten med Sune, sier Nicolay Sørensen i Sportskomiteen på klubbens hjemmesider.

Denne sesongen ble det exit i semifinalen i NM mot vinner Storhamar. Forrige sesong var de i finalen og tapte for Stavanger Oilers.

Bergman er treneren som har sittet lengst i Frisk Asker. Han skulle gjerne ha fortsatt.

– Selv vil jeg takke for en flott tid i Frisk Asker, og jeg er takknemlig for de ni fine årene jeg har hatt som trener i klubben. Jeg ønsker Frisk Asker alt vel, og lykke til i årene som kommer. Så håper jeg selvsagt at de finner en trener som er enda bedre enn meg, sier han til klubbens hjemmesider.

Da Frisk røk ut av semifinalen mot Storhamar, raste Bergman etter en kontroversiell annullering, som ville gitt dem en kamp til.

– Vi har hele etablissementet mot oss. Jeg er ekstremt skuffet, og synes jævlig synd på guttene som har kjempet. Men de har hele hockey-etablissementet mot seg. Jeg skjemmes nesten over dommerne når de gjør slikt, det er så tydelig, sa svensken.

Han unnslapp straff for uttalelsene, men til høsten skal Hockeyforbundet ha møte med Getliga-klubbene om hvordan man uttaler seg i media. Bergman har også tidligere fyrt løs mot dommere og forbund når han har følt seg urettferdig behandlet.