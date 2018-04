Dagbladet meldte tirsdag kveld at Petter Northug ønsker å bli en del av langrennslandslaget igjen og satser mot VM i Seefeld neste sesong.

TV 2s kilder vil ikke bekrefte at dette stemmer. De sier avgjørelsen ikke er tatt ennå.

Offentliggjørelsen skal, ifølge Dagbladet, komme fra Skiforbundet mandag. NTB erfarer «at det skal svært mye til» for at Northugs navn ikke skal være blant de som presenteres da.

Verken Northugs manager Are Sørum Langås eller ledelsen i Norges Skiforbund vil bekrefte noe som helst på dette tidspunktet, og den endelige avtalen mellom Northug og skiforbundet skal heller ikke være endelig ferdigforhandlet, skriver NTB.



32 år gamle Northug har satset alene med backing av Coop i fem år. Avtalen med dem går ut neste måned.

TV 2 har tidligere avslørt at Team Northug har vært i møter med landslagsledelsen om et comeback.

At Skiforbundet i siste liten avviste en ferdigforhandlet sponsoravtale med Coop og heller fortsatte samarbeidet med Norgesgruppen, gjorde at mange mente det så mørkere ut for et landslagscomeback.

Northug kan ikke være på landslaget om han har Coop som privat sponsor.

Sprintlaget

Nå ligger alt til rette for at Northug blir en del av sprintlaget under Arild Monsen, slik TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener er best.

– Arild Monsen og Petter Northug er en god match, blant annet fordi Northug får lov til å være Northug, og treningen på dette laget passer Mosvik-ekspressen langt bedre enn hardkjøret til Sundby og de andre på allroundlaget, mener Skinstad.

Les Skinstads #2Sitert om Northugs landslagsfremtid her.

– I mine øyne bør også Johannes Høsflot Klæbo være en del av dette laget, sammen med løpere som Emil Iversen og Finn Hågen Krogh. I likhet med Northug er denne gjengen blant løperne i verden med størst fartsressurser, og de er som skapt for sprint, sprintstafett, fellesstarter og minitourer.