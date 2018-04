Sjokkerte vitner ringte politiet etter å ha observert masseslagsmål med køller på høylys dag i den danske byen Esbjerg.

Det skal til sammen ha vært mellom seks og åtte personer involvert.

– Det var mange som ringte inn til oss i 15.15-tiden om at to gjenger sloss med køller. Noen forteller at det ble brukt balltre, mens andre mener at rør ble brukt for å slå hverandre, sier vaktsjef Ole Aamann ved Syd- og Sønderjyllands Politi til den danske avisen Ekstra Bladet.

Hendelsen var raskt overstått, og politiet fikk ikke tak i bråkmakerne. Også på fredag var det en liknende situasjon i Esbjerg, også dette fant sted i et lyskryss. Politiet mener det er en klar sammenheng.

– Vi tror helt klart at det er en sammenheng. Vi har to gjenger her, som har en annen etnisk opprinnelse enn dansk, og de oppfører seg primitivt, sier Aamann til avisen.

De håper på tips fra publikum for å få tak i de to slåssglade gjengene.

Esbjerg, som ligger på Danmarks vestkyst, er landets femte største by med 71 618 innbyggere.