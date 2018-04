TV 2 har tidligere fortalt om 39 år gamle Berit Hamre Myrland. For ti år siden fikk hun kreft i skjoldbruskkjertelen. Men Berit ble frisk. I årene etterpå traff hun Alf Mikal, som hun giftet seg med. For to år siden ble de foreldre til Sigrid. Familien på tre bor på Kolsås i Bærum kommune.

Men i høst, på datterens toårsdag, kom den nedslående beskjeden. Kreften var tilbake. Denne gangen rammer den hardt.

– Jeg vet at jeg ikke får et langt liv, det har jeg akseptert. Men hver hvert år og hver måned jeg får med henne, teller jo, sier hun og ser på datteren Sigrid.

Fikk ikke medisin

I vinter fikk Berit beskjed av legen at hun skulle få prøve medisinen Lenvima. Den kan gi henne noen flere år. For Berit er det en kamp om tid. Hennes største ønske er at hun skal leve lenge nok til at datteren kan huske henne og forstå hvorfor hun en dag blir borte.

Men da Berit kom inn til sykehuset for å få medisinen, fikk hun den tunge beskjeden. Bare tre dager før hadde Beslutningsforum bestemt at medisinen var for dyr til at norske helsemyndigheter vil betale for den.

– Det er veldig vanskelig, jeg skjønner hvilken vei det går, sa Berit da hun møtte TV 2 for tre uker siden. Da hadde en venninne av Berit startet en privat innsamlingsaksjon for å forsøke å gi henne muligheten til å få medisinen.

Griper inn i saken

Men i dag kan TV 2 fortelle at Berit vil få medisinen gratis likevel, takket være hjelp fra Sverige.

Berit og ektemannen Alf Mikal Myrland. Foto: Privat.

Michael Szeps er kreftlege i Stockholm, men arbeider også for legemiddelselskapet Eisai AB, som produserer Lenvima. Han sier til TV 2 at historien om Berit gjorde sterkt inntrykk etter at hennes mann Alf Mikal tok direkte kontakt med ham.

– Dette er forferdelig. Det er grusomt at hun hadde fått beskjed om at hun skulle få medisinen, for så å bli nektet den.

Da han fikk høre om saken, tok han kontakt med Berits lege på Radiumhospitalet, som bekreftet historien.

– Dette handler om en kvinne som har kommet i skvis på en forferdelig måte. Her må Eisai som selskap handle, og vi har besluttet at hun skal få medisinen gratis. Det er min og selskapets plikt å gjøre noe for kvinnen.

Fikk ja fra sykehuset

Men selv om Berit får medisinen gratis, var det likevel mye som måtte på plass. For hennes kreftlege har kun lov til å behandle pasienter som bruker godkjente legemidler.

Denne uken kom endelig telefonen Berit hadde drømt om.

Det var Stein Kaasa, leder på kreftavdelingen på Oslo universitetssykehus som formidlet det glade budskapet. Han fortalte Berit at alt det formelle er på plass og at hun nå kan få behandlingen på sykehuset.

– Vi har jobbet for å få dette på plass. Vi har signert alle de nødvendige papirene, og din behandlende lege har fått beskjed, sa Kaasa på telefonen.

Her får Berit gladmeldingen fra Stein Kaasa. Foto: TV 2.

Hun er fornøyd med å endelig kunne starte behandlingen.

– Det er helt fantastisk. Jeg er kjempetakknemlig for den jobben dere har gjort. Dette betyr veldig mye for meg, sier Berit til Stein Kaasa.

Når hun legger på, er det både latter og tårer.

– Kan vi sprette champagnen nå? Dette er helt fantastisk. Nå håper jeg bare medisinen virker. Det må den jo!

Hun sier at det er viktig økonomisk at hun får dekket medisinen, men at det også er av stor betydning at hun får kommet tilbake til kreftlegen som har fulgt henne gjennom ti år.

– Hun har vært enestående, og det er veldig betryggende at jeg kan fortsette i de trygge rammene på sykehuset.

Oslo universitetsykehus ønsker ikke å kommentere prosessen rundt Berits behandling, men sier de er glade for at de nå kan få gi henne medisinen.

– Jeg var sikker på at jeg skulle dø med sykdommen, ikke av den