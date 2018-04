Før helgen ble det kjent at Senterparti-politiker Liv Signe Navarsete mottok en grov Facebook-melding av seksuell karakter for to år siden.

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger. I dag vet Navarsete fortsatt ikke hvem som sendte meldingen.

Hun er sikker på at det ikke var Søberg selv som sendte meldingen. Han har fortalt at han lot mobilen ligge igjen inne på hytta mens han var på do.

Den tidligere Sp-lederen reagerer sterkt på at ingen innrømmer å stå bak.

– Det var en ekkel melding med seksualisert innhold, sier hun til TV 2 tirsdag.

Ifølge Nationen sto det følgende i meldingen: «Vi har lyst på fitta di».

– Hvordan reagerte du?

– Jeg reagerte litt med vantro og skjønte ikke helt hva dette var for noe. Det er ikke noe kjekt å få sånne meldinger, sier hun.

Ber personen stå frem

Selv om Navarsete varslet partiledelsen om meldingen i 2014, forble saken uoppklart. Nå håper Navarsete at personen som sto bak den seksualiserte meldingen vil stå frem.

– For partiet sin del så burde den som har gjort det stå fram. Nå har dette blitt en sak som jeg mener ikke bør gå veldig lenge før det skader partiet. Det eneste som kan stoppe denne saken nå, er dem som var der, sier hun.

Hun håper også at deltakerne på hytteturen vil bestemme seg for å fortelle om hva som skjedde.

– Det er vanskelig når folk beskytter hverandre. Så lenge folk ikke snakker så finner vi nok ikke ut det, sier hun.

– Så de beskytter hverandre?

– Ja, de gjør nok det, sier hun.

Blant dem som deltok på hytteturen i 2014 var Sp-nestleder Ola Borten Moe, Morten Søberg, Ivar Vigdenes og Bjørn Arild Gram.

– Ille

Kato Nykvist er politisk redaktør i Nationen, som først omtalte saken om meldingen til Navarsete. Han er kritisk til at partiet etter to år enda ikke har klart å rydde opp i saken.

– Det er ille at en sånn melding og sak har versert i Senterpartiet i to år uten at man har klart å komme til bunns i hvem som sendte saken. Ikke bare er det krenkende for Navarsete, men det er også belastende for dem som var med på hytteturen og ikke tok del i ugjerningen, mener han.

Nykvist sier saken også kobles til en intern lederstrid i partiet i 2014.

– Alvorlighetsgraden øker jo lenger tid det tar før saken blir oppklart. Det pikante i saken er jo at Trøndelags-miljøet som var på hytta lå i en uforsonelig strid med Navarsete, den såkalte lederstriden i 2014, sier han.

Navarsete avviser imidlertid at meldingen hun fikk bunner i en gammel maktkamp.

– Nei, det vil jeg ikke tro. Men jeg tenkte litt da jeg fikk meldingen at, «Jaha, dette er for å minne meg på at jeg var en dritt og at jeg fortsatt er en dritt». Jeg innrømmer at jeg tenkte det, og synes det var ganske ille, sier hun.

Senterpartiet lover opprydning

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, sier til TV 2 at partiet nå jobber på spreng for å rydde opp i saken.

– Mitt mål nå er å prøve å finne ut av hvem som sendte meldingen, og ta vare på alle involverte, spesielt Liv Signe, sier Olsen.

I løpet av de siste dagene har han pratet med flere av dem som var på hytteturen, men han vil ikke si hva de har forklart.

– Mitt fokus er å finne ut hvem det er, det er alt jeg har fokus på nå, sier han.