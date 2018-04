Det ble åpnet disiplinærsak mot Chelseas vingback tirsdag etter hans stempling av Southamptons Shane Long i lørdagens kamp.

Dommeren overså forseelsen, men i ettertid har FA tatt grep selv.

Southampton-manager Mark Hughes var etter kampen helt klar på at Alonso burde vært utvist.

Chelsea lå da under 0-2, men snudde til 3-2-seier etter pause.

Straffen gjør at 27-åringen, som er fast inventar i Chelsea-laget, mister torsdagens TV 2 Sport Premium-sendte kamp mot Burnley, helgens semifinalekamp i FA-cupen mot nettopp Southampton og ligakampen mot Swansea.

FA opplyser at Alonso var uenig i straffen og mente at den var for streng, men spanjolens argumenter ble ikke utslagsgivende under onsdagens høring.

Sannsynlig erstatter på venstresiden hos Chelsea er Emerson Palmieri, som ikke har spilt mye siden han ble hentet fra Roma i januar. Davide Zappacosta kan også spille i den posisjonen.