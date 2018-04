Se Flèche Wallonne på TV 2 og Sumo fra 14:00 onsdag

– Det er noe jeg har vært borti siden jeg ble profesjonell, og jeg bestemte meg for, når tiden var moden, å være åpen om det med venner og lagkamerater. Jeg vet fra egen erfaring at det kan være ekstremt ensomt. Det er noe som mange sliter med på egenhånd.

Det sier Ben King, Edvald Boasson Hagens lagkamerat på Dimension Data, til TV 2 om et tema som det sjelden eller aldri snakkes høyt om i sykkelkretser - i alle fall ikke utad.

– Det var en «kvinnesykdom»

Ironien i det er selvsagt at det er få andre idretter hvor nettopp vekt spiller en så avgjørende rolle i resultatene.

Likevel er altså King, i 2018, første mann ut.

– Da jeg slet, brukte jeg i hovedsak internett som ressurs til hjelp, uten å snakke med noen om det. Det er ganske flaut, og noe man ikke vil at alle andre skal vite om deg, så jeg holdt det for meg selv ganske lenge. Jeg lette etter andre for ikke å være helt alene med smertene og slitet, men jeg fant ingen andre mannlige utøvere som snakket om det. Det var en «kvinnesykdom», og det gjorde at jeg skammet meg enda mer, forteller han.

Den norske proffsyklisten August Jensen kjenner seg igjen av Kings beskrivelse.

– Det er nok et lite tabu, ja. Det tror jeg. Fokuset på spiseforstyrrelser er oftere rettet mot jenter enn mot gutter. Og da er det kanskje også enklere å åpne seg opp når fokuset er der. Men ser man på syklister, så vet man at det å være tynn er en del av «gamet». Jeg tror vi alle egentlig har et anstrengt forhold til mat. For det er watt per kilo som betyr noe. Og jeg tror det er mange som synes at det med mat er anstrengende. Det kan jeg selv skrive under på, sier bodøværingen.

– Man kan få et usunt bilde av ryttere når man ser de på TV

Jensen vegrer seg ikke for å prate om temaet.

– Det er mange som er i grenseland. Men jeg tror at de som er i grenseland får oppfølging av leger og ernæringseksperter, noe som gjør at de kan være i grenseland når de skal klatre som mest. Men jeg tror man kan få et usunt bilde av ryttere når man ser de på TV. Spesielt hos unge ryttere som tror at det er sånn man må se ut for å prestere. Men de fleste klatrere har et apparat rundt seg som gjør at man nesten kan være sykelig tynn i perioder. Det er nok tabu blant oss, sier Israel Cycling Academy-rytteren.

Det tabuet vil King nå til livs.

– Hvorfor vil du være åpen om det?

– Jeg vil åpne meg om det, og dele mine erfaringer, sånn at det kan være til hjelp for andre som sliter med lignende problemer. Og siden jeg valgte å være åpen om det, har jeg mottatt mange hyggelige meldinger fra unge utøvere, folk uten tilknytning til sporten, og i tillegg nåværende og tidligere proffer.

– Jeg sultet jo nesten

For amerikaneren, som har vunnet etapper i prestisjetunge ritt som Tour of California og Critérium International, begynte problemene som 17-åring.

– Mine problemer var knyttet til et større «kontrollproblem». Som utøvere må vi ha kontroll på det meste i livet: trening, diett, hva vi omgir oss med. Og da jeg var på skolen og drev med friidrett og svømming, samtidig som jeg forberedte meg til sykkelsesongen, stod jeg opp 06:00 for å sykle innendørs, trente friidrett etter skolen, så en time med lekser, så middag, så svømmetrening. Jeg kunne ikke trene mer enn jeg gjorde, så det eneste jeg kunne gjøre var å veie mindre. Og jeg trodde på mange av mytene om vekt som jeg leste på nettet og som man hører i sykkelmiljøet. I sykkel handler jo alt om forholdet mellom kraft og vekt. Jeg kunne ikke trene hardere for å få mer kraft, så jeg tenkte at det eneste jeg kunne gjøre var å bli lettere. Det ble fort usunt, og i stedet for at jeg kontrollerte dietten min, endte det opp med at dietten kontrollerte meg, forteller Dimension Data-rytteren.

– Hvor gale ble det?

– Det ble såpass gale at jeg spydde hver dag og generelt fikk et veldig usunt forhold til mat. I perioder spiste jeg altfor mye, for jeg sultet jo nesten, før jeg fikk en skyldfølelse og derfor kastet opp.

– Jeg kunne ikke skjule det for Gud

– Hvor stort er problemet i feltet?

– Det kommer an på hvordan man definerer spiseforstyrrelser. For jeg tror at de fleste profesjonelle utøvere, på et eller annet tidspunkt, har hatt et usunt forhold til mat. Og jeg tror at utøvere ofte tenderer mot det ekstreme – vi er jo ekstreme av natur. Men det er umulig å se på folk om de har spiseforstyrrelser, forklarer han.

King er på Dimension Data-laget i de to gjenværende og TV 2-sendte Ardenner-klassikerne: onsdagens Flèche Wallonne og søndagens Liège-Bastogne-Liège.

29-åringen, som syklet Tour de France i 2014, forteller at det ikke var prestasjonene på sykkelsetet som hjalp ham til å komme seg over problemene.

Redningen fant han i religion.

– Troen min ga meg perspektiv og frihet til å komme meg over det. Jeg fant ikke hjelp på nettet eller noe annet sted. Og jeg fortalte det ikke til noen. Men jeg kunne ikke skjule det for Gud. Han visste det allerede. Og det å venne seg til tanken at man ikke kan kontrollere alt, men at Gud hadde kontroll på det, ga meg friheten til å gi slipp på det.