Natt til fredag 3. juli 2015:

Ved 02.40-tiden kjører en bil med fire ungdommer i alt for høy fart på riksvei 25 ved Hernes i Hedmark. Alle passasjerene dør når bilen treffer en elg, kjører av veien og begynner å brenne. Bare sjåføren overlever.

Blant de omkomne er 18 år gamle Oda Aurora Knappe Løkting.

Tre år etter ulykken husker Gunn Knappe fortsatt øyeblikket hun fikk beskjed om at datteren var død. Denne julinatten i 2015 sov hun hos foreldrene sine i Trøndelag, hvor hun var på besøk i anledning søsterens bryllup.

Om morgenen kom telefonen fra sønnen hjemme i Elverum.

– Jeg tar telefonen og han forteller at det står en prest på døra. Og at Oda er borte, forteller Gunn til TV 2.

– Jeg er jo 40 mil unna, så da starter kaoset, fortsetter hun.

Snakket med russ

MISTET LIVET: I mars skulle Oda Aurora fylt 21 år. I stedet mistet hun livet i en trafikkulykke bare 18 år gammel. Foto: Privat

Denne uken besøkte Knappe Hamar katedralskole sammen med Trygg Trafikk, for å fortelle om hvordan det var å miste tenåringsdatteren i trafikken.

Foran avgangselever som går inn i en russetid med fest og russebusser, fortalte hun den sterke historien om tapet av datteren. Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte dette.

– Det har vært veldig tungt. Det er ikke hver dag man har lyst til å fortsette, sier hun til TV 2.

I tiden etter Oda Auroras død har moren engasjert seg i arbeidet for å hindre at flere unge dør i trafikken.

– Gjør ungdom bevisste på ansvaret når de sitter seg bak et ratt. At de bruker bilbelte, at de tør å si fra hvis noen kjører for fort. Det er ingen foreldre som skal begrave ungene sine, det er ikke meningen, sier hun.

– Veldig sterkt inntrykk

Russepresident ved Hamar katedralskole, Herman Myren Unneberg, sier de vil kjøre mer forsiktig etter å ha hørt den sterke fortellingen.

BRANT: Ulykkesbilen traff en elg, kjørte av veien og begynte å brenne den fatale julinatten i 2015. Slik så vraket ut dagen etterpå, da det ble heiset opp av grøftekanten. Foto: TV 2.

– Det gjorde naturligvis et veldig sterkt inntrykk, og det forsterker bildet av at trafikk ikke er noe man leker med. Trafikksikkerhet er noe man skal ta veldig alvorlig, sier han.

For Gunn varmer det å høre russens respons på hennes engasjement.

– Det er så godt. Da har jeg på en måte fått noe positivt ut av dette. Det er det som er viktig for meg, at de faktisk tar det til seg, sier hun.

Dømt

Sjåføren som overlevde den fatale bilturen ble i 2016 dømt til ett år og ti måneder i fengsel for uaktsomt drap. Retten anslo at bilen holdt en hastighet på minst 135 km/t.

Knappe har tidligere uttalt at hun er skuffet over dommen, og mener den ikke har preventiv virkning på ungdom. Dagen etter ulykken fikk hun vite at bilen datteren satt i hadde svært høy fart.

– Da får jeg vite at farten har vært hinsides og at Oda ikke hadde bilbelte på seg. Da ble jeg veldig sint, for da skjønte jeg at dette ikke var en vanlig elgpåkjørsel, sier Knappe.