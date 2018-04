Da Lille-Ba Næss ble enke i 2015, kjente hun på en følelse hun var svært lite erfaren med fra før av. 79-åringen fra Oslo ble ensom.

For en kvinne som alltid har vært vant til å ha en mann i livet, ble dette en livssituasjon hun slettes ikke kunne slå seg til ro med – selv som 77-åring.

Høsten 2016 besluttet hun derfor å bli med på Samme tid neste år, i håp om å finne kjærligheten i løpet av det kommende året.

– Jeg må finne veldig mye å bedrive tiden med for å erstatte mannen min, men når det gjelder det å ha det gøy og slikt, så er det ikke på samme måten. Jeg føler meg ikke fri. Jeg følte meg fri da jeg var gift og hadde mann, jeg. Nå er det ensomt og gørrkjedelig, fortalte hun til programleder Øyvind Mund høsten 2016.

Oslo-kvinnen prøvde alt. Nettdating, reiser til Antarktis og Brasil, møter i seniorgrupper og trening på helsestudio, men uten hell.

BLANT PINGVINER: Den reiseglade 79-åringen tok seg også en tur til Antarktis i løpet av året. Foto: Privat/TV 2

– Da jeg prøvde nettdating kom jeg i kontakt med en som var veldig ung. Og det går jo ikke. Jeg kan da ikke bli bestemor, fortalte hun i studio da ett år var gått.

Reiser jorda rundt

Når TV 2 kontakter henne i dag, befinner hun seg på Suez-kanalen etter en 106 dager lang reise jorda rundt. 79-åringen har blant annet besøkt Panamakanalen, Fijiøyene, Australia, India og rundt om på Den arabiske halvøy.

Hun avviser at turens hensikt var å finne en mann. Tvert imot.

– Årsaken til at jeg reiste var for å få tankene bort fra ektemannen min. Jeg savner ham så fælt. Når jeg er hjemme ligger jeg bare i sengen og venter på at han skal komme og slukke lyset, forklarer hun og legger til:

– Dessuten kan jeg ikke gå bort til vilt fremmede om de er single! Det tør jeg ikke ... Men det er kanskje det jeg bør gjøre, sier hun ettertenksomt.

Har fått tips på reisen

Men hun har slettes ikke gitt opp håpet om å finne en kompanjong.

– Nei, selvfølgelig ikke! Jeg er full av aktivitet jeg. Jeg kan ikke gi slipp på håpet, for jeg er jo fortsatt sprek som rakker'n!

Selv om globetrottingen ikke var et ledd i å finne kjærligheten, har hun likevel fått litt inspirasjon til hvor hun skal lete.

– Jeg møtte noen båtturister som hadde funnet hverandre ved hjelp av en nettside. Det går altså an. Så det skal jeg prøve! Ikke at jeg vet hva jeg skal skrive der, men det finner jeg vel ut av, sier hun lattermildt.

Spent på responsen

I og med at hun fortsatt er ute på reise, har hun ikke anledning til å se innslaget sitt i Samme tid neste år, men er svært spent på responsen.

– Hva gjør du dersom det ligger frierbrev i postkassen når du kommer hjem?

– Det har jeg faktisk ikke tenkt over, sier 79-åringen og humrer før hun skyter inn:

– Men det hadde jo vært aldeles fantastisk! Da kommer jeg nok til å hoppe og danse rundt sammen med katten min.

Har senket kravene

Da hun møtte i studio høsten 2016 hadde 79-åringen en svært konkret liste på seks punkter over hva hun ønsket av en mann. Nå er denne betydelig innskrenket.

– Jeg vil at han kan danse, for da kan vi ha det gøy sammen. Ja, også forlanger jeg at han ikke utnytter meg hverken økonomisk eller på andre måter, sier hun kontant.

Hun er likevel klar på hva som er det aller viktigste.

– Jeg ønsker meg noen å være sammen med, prate med og en som kan holde rundt meg og si at han er glad i meg,

