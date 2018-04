Se Premier League direkte på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

En intens Premier League-sesong nærmer seg slutten, men fremdeles er det spennende momenter rundt de fleste av kampene.

Noe som alltid er av interesse er dommeravgjørelser, som heftig debatteres hver eneste runde av både trenere, spillere, dommere og seerne.

I den forbindelse har TV 2 denne uken samlet tre av Premier League-redaksjonens mest erfarne til en «Masterclass» for å ta for seg noen av tingene som har opptatt mange gjennom denne sesongen.

TV 2s «Masterclass» Dommeren : Mark Clattenburg, TV 2s fotballdommerekspert



: Mark Clattenburg, TV 2s fotballdommerekspert Treneren: Petter Myhre, TV 2s fotballekspert



Petter Myhre, TV 2s fotballekspert Spilleren : Brede Hangeland, TV 2s fotballekspert



: Brede Hangeland, TV 2s fotballekspert Seeren: Jan-Henrik Børslid, TV 2s programleder

Tidligere toppdommer Mark Clattenburg deler her sitt syn på noen av de mest kontroversielle situasjonene som har forekommet i Premier League denne sesongen, og prøver å komme med fornyet innsikt innenfor feltet dømming.

– Jeg synes det er viktig at seerne kan forstå tankene som ligger bak dommerens avgjørelser, hvorfor dommerne foretar en avgjørelse og gi dem innsikt i hva de tenker i det øyeblikket de bestemmer seg for å blåse eller ikke å blåse i fløyten. Det er enkelt å si at det og det ikke er frispark, men her vil vi bruke video og vise hvorfor noe er rødt kort og noe ikke er det, sier Clattenburg i programmet.

Mané-utvisningen på Anfield: – Dommeren ombestemte seg

En av de mest omdiskuterte situasjonene denne sesongen er situasjonen fra Manchester City-Liverpool i høst, da gjestenes Sadio Mané fikk rødt kort etter å ha sparket City-keeper Ederson i ansiktet i et forsøk på å vippe ballen over burvokteren.

– Det handler om at regelen har endret seg. Tidligere var det snakk om «deliberate», og Mané gjør absolutt ikke dette med vilje. Men det er farlig spill, forklarer Clattenburg.

Deretter kommer han med nye opplysninger som dreier seg om kampleder Jon Moss' opptreden i situasjonen. Den ene kameravinkelen viser nemlig at dommeren har klart innsyn til det som blir en stygg ettersleng, men Clattenburg tar eks-kollegaen i forsvar.

– Det er ingen mulighet for at han ser den kontakten. Vi ser det i slow-motion, og da er det enkelt, men i virkeligheten ser han ikke det. Folk sier til meg at han har den beste vinkelen, men det er av og til umulig å se det når spillet går så fort, forklarer Clattenburg.

Deretter kommer toppdommeren med en avsløring som dreier seg om fargen på kortet Moss viste fram, som det også var uenighet rundt den gang kampen fant sted.

– Han er 100 prosent sikker på at det er en felling. Det er enkelt. Men det han faktisk gjør, er at han tar i lommen sin. Det indikerer for meg at han har tenkt å gi gult kort. Som ung dommer er det fort gjort å hive opp det gule kortet, for så å oppdage blod eller et brukket bein. Men han er smart, på grunn av sin erfaring, og når han kommer inn til hendelsen så ombestemmer han seg.

– Han tenker først at det er kollisjon og gult kort, men så ser han den forferdelige skaden og tar frem det røde kortet. Dermed får han støtte over hele fotballverden, fordi det er lett å forsvare det røde kortet når man ser ansiktet til keeperen, forklarer Clattenburg.

Hangeland: – Det er riktig måte å gjøre det på. Vi lever i den virkelige verden

Fotballspilleren i panelet, Brede Hangeland, stiller deretter spørsmål rundt hvorvidt man kan foreta dømming på denne måten.

– Har han ikke da foretatt sin egen fortolkning av reglene? For ifølge reglene har det vel ikke noe å si hva som blir utfallet for Ederson? spør den tidligere Premier League-stopperen.

– Nei. Fordi noen ganger skjer uhell. Det er farlig spill, men farlig spill i seg selv betyr ikke rødt kort, sier Clattenburg, og viser deretter til en situasjon fra Swansea-Newcastle, som ble spilt dagen etterpå der gjestenes Matt Ritchie kom inn meget stygt i en duell med Alfie Mawson, og kun ble belønnet med gult kort.

– Hvis man ser på Alfie Mawson, så har han ikke noe brukket arm eller noe blod. Men foten er høy, og det som får dommeren til å reagerer annerledes er trolig at Mawson ikke går ned. Han utsetter spilleren for fare, men det blir et annet utfall. Keeperen i forrige tilfelle blir alvorlig skadet, sier Clattenburg.

Til tross for at det ikke står i regelverket, mener TV 2-ekspert Hangeland at denne måten å foreta fotballdømming på må være den korrekte.

– Jeg tenker at det er den riktige måten å gjøre det på. Vi lever i den virkelige verden. Det er en forskjell på om en spiller nesten dør eller ikke får en eneste skramme, sier Hangeland.

– Selvfølgelig er det det. Det gjør livet enklere for dommeren. Hvis en spiller blir stående på beina etter en takling, vil du aldri gi frispark. Fordi du spør deg om det er nok kontakt, og fotball er en kontaktsport. I tilfellet med Matt Ritchie, vet ikke man om han har vært borti ham. Hvis du gir rødt kort, og han ikke har vært borti ham, er det kontroversielt. Du må bruke erfaring, du må se på hendelsen, og så gjøre avgjørelsen. Du må bruke erfaringen din, og det er det det beste dommerne i verden, forklarer Clattenburg.

Kane-offsiden på Anfield

En annen situasjon som blir heftig diskutert, er straffesituasjonen der en offsideplassert Harry Kane ble lagt i bakken i toppkampen mellom Liverpool og Tottenham på Anfield i februar. I etterkant ville hele verden mene noe, og det spesielle var at det aldri ble kommet til noen enighet rundt hva som var korrekt i situasjonen.

I «Masterclass»-seansen blir bildene vist på ny, og både spiller, trener og dommer får komme med sine synspunkter.

– Det skapte debatt over hele verden. Ikke bare blant dommere, men også kommentatorer og eksperter. Plutselig fantes det en regel, og folk tolket den helt forskjellig. Det er to deler av regelen. Det ene er om Lovren spilte ballen med vilje, og det kan man diskutere. Det er en stor debatt, og det kan man bare vite om man spør Lovren. Det andre, som folk glemte, var innvirkning på spillet, sier Clattenburg.

– Lovren ser at Kane er der. Dette er innvirkning på spillet

Deretter viser han videoen i svært sakte hastighet, fryser bildet idet Lovren skal til å sparke ballen, og forklarer hvorfor det utifra hans tolkning hadde vært korrekt å vinke for offside i situasjonen.

– Vi ser at Lovren ser i den retningen hvor Kane er. Hvis Kane flyttes ti meter tilbake eller fem meter bak ham, så blir det noe annet. Men Lovren ser at Kane er der. Dette er innvirkning på spillet. Avstanden mellom dem er så kort at de kan ta på hverandre. Derfor spiller innvirkning en avgjørende rolle. Ettersom Kane er i offsideposisjon her, påvirker han Lovrens mulighet til å spille ballen. Derfor bør det blåses offside, sier Clattenburg.

Brede Hangeland, som tidligere Premier League-stopper, er enig i at det må være slik.

– Hadde ikke Kane vært der, ville man som midtstopper forsøkt å ta kontroll på ballen der. Man ville ikke prøvd å klarere. Man ville stoppet den, og forsøkt å spille seg ut, sier den tidligere landslagskapteinen.

