TV 2 får bekreftet hærverkene av daglig leder i Trøndertaxi.

– Det er en til to biler hos alle drosjeselskaper i Trondheim som har fått dekkene skåret opp. Hos Trøndertaxi er en maxitaxi og en tilhenger inne på området vårt vandalisert, sier Hege Elizabeth Dahle i Trøndertaxi til TV 2.

Knuste ruter

Dahle har snakket med de andre selskapene i byen, og forteller at ett selskap har fått ruter knust på biler.

– Norgestaxi har fått knust ruter på sine biler, sier Dahle til TV 2.

KUTTET OPP: Alle dekkene på en rekke drosjer i Trondheim er kuttet opp de siste nettene. Flere drosjeselskaper er rammet. Foto: Privat

I tillegg til vandaliseringen forteller Dahle at to ansatte som var på jobb på sentralen mandag ettermiddag ble angrepet med stein.

KNUSTE RUTER: Denne drosjen fra Norgestaxi er en av flere drosjer som har blitt angrepet i Trondheim de siste dagene. Foto: PRIVAT

– De sto ute og røyket, og plutselig kom det to ganske store steiner susende, store som epler, som nesten traff dem i hodet, sier Dahle.

Politiet i Trondheim har ikke pågrepet noen etter hendelsene og avventer anmeldelser.

– Vi har fått en bil som har fått knust ruter på en bil. Bilen var full av stein, sier driftsleder i Norgestaxi Trondheim, Stig Røttereng til TV 2 tirsdag ettermiddag.

Hendelsen skjedde på Søndre Berg i Trondheim. Røttereng forteller at de også har hatt et tilfelle tidligere hvor en bil har fått punktert dekkene i det aktuelle området.

Advarer sjåførene sine

De siste dagene har Trøndertaxi gjennom TV 2s reportasjer om den omfattende pirattaxi-virksomheten i Trondheim uttalt seg svært kritisk.

Dahle frykter vandaliseringen og steinkastingen kan skyldes nettopp dette.

– Det er lett å dra den konklusjonen. Jeg kan ikke se noen grunn til at noen vil gjøre noe sånt av en annen grunn, og vi har aldri opplevd det før, sier Dahle.

ADVARER SJÅFØRENE: Denne meldingen gikk ut til Trøndertaxis sjåfører tirsdag ettermiddag. Foto: Privat

Tirsdag ettermiddag sendte Trøndertaxi ut en melding til alle sine ansatte om å være på vakt.

«Vi henstiller de som parkerer bilene i natt til å stille de på en sikker plass etter at det er kommet inn meldinger om hærverk på flere drosjer i Trondheim den siste tiden. Det gjelder knuste ruter og oppskjærte bildekk», heter det i meldingen.

– Vi ber alle være oppmerksomme. Vi vet ikke om det er planlagt videre aksjoner, sier Dahle til TV 2.

Hun opplyser at Trøndertaxi fra og med i kveld vil sørge for å ha erfarne ansatte til stede i taxisentralens lokaler, slik at ikke noen blir sittende alene der.

– Vi er i gang med å anmelde dette. Det er et direkte angrep på våre ansatte, og det er skremmende, sier Dahle.