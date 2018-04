Højbjerg ble byttet ut i en VM-kvalkamp høsten 2016. Da viste han klart at han var irritert over å bli tatt av banen. Siden har ikke 22-åringen spilt for Hareide.

– Pierre-Emile Højbjerg fikk sine egne tanker om hvordan man skal gjøre tingene. Det likte jeg ikke, sier Hareide til avisen Jyllands-Posten.

– Jeg spurte ham hvem han ville demonstrere for og hva han ville oppnå med det. Er du misfornøyd med lagkameraten som kommer på banen?

– Du kan gjerne være forbannet på meg, men du skal ikke vise det. Du kan si det til meg i garderoben, sier Hareide.

Pierre-Emile Højbjerg i aksjon mot Arsenal. Foto: Glyn Kirk

Danmark er i VM-gruppe med Frankrike, Australia og Peru i sommerens sluttspill i Russland. Lite tyder på at Højbjerg kommer med i den danske troppen.

Midtbanespilleren har slitt med tilliten i Southampton, men i det siste er det blitt mye spilletid for klubben som kjemper for å unngå nedrykk fra Premier League.

18 kamper er det blitt denne sesongen. Han spilte fra start i begge 2-3-tapene for henholdsvis Chelsea og Arsenal nylig.

