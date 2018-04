​– Vi ønsker å tilby hjelp til flyktninger og asylsøkere som har problemer i sin asylprosess. Som arbeidsgivere har vi et ansvar for alle våre ansatte, og vi har ikke følt at vi har vært gode nok der. Derfor går vi foran, forhåpentlig som et godt eksempel, og setter av noen kroner til de som trenger hjelp på det området, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels til TV 2.

Selskapet inngår et nytt samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere om juridisk hjelp til innvandrere som jobber ved hotellene.

NOAS får rundt en million kroner i støtte fra Nordic Choice Hotels for å bistå med rådgiving i saker om asyl, arbeids- eller oppholdstillatelse.

​– Motivasjonen er at det er fantastisk mye flotte folk der ute som trenger arbeid. De kan ha problemer med å komme seg inn i arbeidslivet. De kan ha problemer med å få opphold. I den prosessen ønsker vi hjelpe dem på veien. Det koster oss litt penger, og det er kanskje litt utradisjonelt, men det gir oss tilgang til flott arbeidskraft, som vi trenger, sier toppsjefen i hotellkjeden.

– Systemet kan ta feil

Investor Petter Stordalen har allerede sparket i gang et tilsvarende opplegg for hotellansatte i Sverige, og kaller prosjektet Ali-hjelpen etter den afghanske asylsøkeren Ali Popal, som skulle utvises i fjor. Med bistand fra hotellet har asylsøkeren nå fått midlertidig oppholdstillatelse i Sverige.

Samarbeidet innebærer at ledelsen på hotellene og hovedkontoret skal kurses om asylspørsmål.

​– Betyr det at dere ikke har full tillit til systemet som behandler asyl- og flyktningesaker i dag?

​– Det er et omfattende og komplisert system. Vi tror de gjøre så godt de kan, men de gjør som alle store system feil, og da kan vi hjelpe våre folk til å oppdage de feilene, og få sine rettigheter ivaretatt på en god måte, sier administrerende direktør Torgeir Silseth.

Choice-kjeden har 16 000 ansatte, og over 30 prosent av dem har ikke nordisk bakgrunn. På hotellene finner du innvandrere med 170 ulike nasjonaliteter.

Gjennom Ali-hjelpen ønsker kjeden å vise at de tar vare på innvandrere, men understreker at satsingen er mer enn et symbolsk prosjekt.

– Vil vil gjøre en forskjell, sier Silseth.

Gir hjelp i 12 saker

Noas Ledelsen i NOAS er strålende fornøyd med prosjektet,

​– Dette er svært gledelig, det er et foregangstiltak. Det er første gang vi går inn på en slik type samarbeid, og vi ser at dette vil både styrke rettsikkerheten til de ansatte i Nordic Choice, men det er også kjempeviktig for integreringen, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Noas til TV 2.

Nordic Choice Hotels er allerede i gang med å kartlegge 12 asylsaker i Norge og Sverige

– Er dette et PR-stunt?

– Vi er glad for all oppmerksomhet vi får på dette, fordi det er et flott tiltak, men alt samfunnsengasjement er også lønnsomt for bedrifter, så ja, vi gjør dette for å få oppmerksomhet om en viktig sak, integrering av flyktninger og asylsøkere i samfunnet, sier Silseth.