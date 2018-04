Det er mer enn ti år siden det er målt lavere NO2-nivå i luften i Oslo og i Bergen. Det viser den foreløpige oppsummeringen av luftkvaliteten i 2017, som Miljødirektoratet forteller om på sine nettsider tirsdag.

– Oppmerksomheten om helsefarene som følge av lokal luftforurensning har økt de siste årene. Mange kommuner gjør mye for å redusere problemet, og de har fått nye virkemidler fra staten som kan bidra til å bedre den lokale lufta, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Bedre luft

Det er først og fremst nitrogendioksid (NO2) og svevestøv som gir dårlig luftkvalitet. Veitrafikk er den viktigste kilden til NO2.

En rekke målestasjoner rundt om i landets byer viser at konsentrasjonen av NO2 i lufta går ned. Årsgjennomsnittet i Oslo viser at det var 41 mikrogram NO2 per kubikkmeter luft i 2017. I 2016 var tallet 55 mikrogram.

Også i Bergen er det mer enn ti år siden sist man målte så lite NO2 i luften. Årsgjennomsnittet her var 35 mikrogram NO2 per kubikkmeter luft. Grenseverdien ligger på 40 mikrogram.

Mindre svevestøv

Det ble også målt mindre svevestøv i 2016. Ingen norske byer overskred grensen på 30 døgn i året hvor konsentrasjonen av svevestøv var mer enn 50 mikrogram per kubikkmeter luft.



Året før var både Narvik og Tromsø over denne grensen.

Oversikten fra Miljødirektoratet viser at folk i Lillehammer var mest plaget av svevestøv i fjor. Her var det 20 døgn med mye svevestøv i luften.

Luftkvaliteten varierer fra år til år og avhenger blant annet av værforhold og variasjon i lokale utslipp.

– Selv om 2017 ser ut til å ha vært et godt år for den lokale luftkvaliteten i Norge, er det fortsatt flere kommuner som står fare for å overskride minimumskravene til god luftkvalitet i framtiden, sier Ellen Hambro.