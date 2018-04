Når landslagene for VM-sesongen 2018/2019 presenteres, håper jeg å se Petter Northugs navn på lista. Selvsagt er det mulig å gjøre jobben som kreves for å komme tilbake på toppnivå også på egenhånd, men jeg mener det er betydelig større sjanser for å lykkes om han er en del av landslaget. Derfor tror jeg det kommende landslagsuttaket er i nærheten av et være eller ikke være for Northugs karriere på ypperste toppnivå.

Må begrave stridsøksen

Mens man tidligere kunne hevde at landslaget var mer avhengig av Petter Northug enn motsatt, er rollene nå snudd på hodet. Det finnes ingen tvil om at norsk og internasjonal langrenn er mer interessant med 32-åringen i toppform, og i så måte er landslaget fortsatt avhengig av Northug. Skal han imidlertid komme tilbake på pallen i internasjonale renn, mener jeg Northug er avhengig av å være en del av verdens beste landslag.

Skal han tilbake på landslaget, er både Northug og Norges Skiforbund nødt til å begrave stridsøksa og bli gode sammen. Joda, Petter Northug har oppnådd mer enn de aller fleste langrennsløpere kan drømme om også utenfor landslaget. Som landslagsløper leverte imidlertid Northug varene i hvert eneste mesterskap fra 2007 til 2013, og sammenliknet med sesongene utenfor landslag er det ingen tvil om når han var best. Derfor er det åpenbart for meg at både landslaget og Northug er gode alene, men aller best sammen.

Klæbo bør være forbildet

Jeg har selv hatt gleden av å reise på treningssamlinger med Petter Northug, og jeg var blant annet med på den fantastiske reisen inn mot VM-suksessen i 2015. I likhet med en rekke andre toppløpere kan jeg bekrefte at det ikke finnes noe i veien med toppnivået, verken tidligere eller i forkant av årets sesong, der Northug til tider lekte med løpere som presterte på topp også i vinter.

En av utfordringene til Northug de siste årene er imidlertid at treningsopplegget har blitt mer ekstremt, i takt med at etablerte og nye utøvere har tatt sporten til et nytt nivå. Iveren etter å lykkes på trening har kanskje ikke stått helt i stil med motivasjonen til å leve som en 24-timersutøver, og resultatet er at belastningen er blitt for høy. Med høy belastning kommer man gjerne i ekstremt god form i sommerhalvåret, mens man risikerer å bli overbelastet og sykdomsutsatt i vinterhalvåret. Dette har vært gjennomgangsmelodien for Strindheim-løperen de siste sesongene.

For Northug vil derfor en landslagsretur bety viktig kvalitetssikring. En ting er å vite at de tøffeste øktene er tøffe nok. I dette tilfellet tror jeg imidlertid det viktigste vil være å vite at de rolige øktene er rolige nok og at kvaliteten på alt rundt er høy nok. På disse områdene er Johannes Høsflot Klæbo det perfekte forbildet, og nå er det faktisk skikongen som bør se opp til arveprinsen.

Handler ikke om penger

De som tror Petter Northugs landslagsexit handlet om penger, tar faktisk feil. Sannheten er at mulighetene for å tjene penger som landslagsløper var minst like gode som mulighetene med sitt eget lag. Derfor bør det heller ikke denne gangen handle om penger. Northug bør la det sportslige hensynet veie tyngst og vrake sin mangeårige samarbeidspartner Coop, som lenge så ut til å få både i pose og sekk.

Mens jeg ikke kjøper argumentet om mer penger i kassa, tror jeg imidlertid at mangelfull forskjellsbehandling er grunnen til at Northug forlot landslaget etter VM-suksessen i 2013. Som den soleklart største profilen ble tilsynelatende presset på Northug for stort, både fra eget forbund, samarbeidspartnere og media, og jeg tror det var dette som gjorde at han endte opp med å ta styringen selv.

Petter Northug fortjener tilrettelegging, i likhet med alle andre landslagsløpere, og kanskje fortjener Northug det mer enn noen andre, annerledes som han er. Landslaget jobbet i mange år under prinsippet om at det mest rettferdige er å behandle alle ulikt, ettersom alle er forskjellige, og det håper jeg forbundet fortsatt gjør. Løfshus & Co. bør derfor gå Northug i møte og sørge for at belastningen fordeles på flere løpere enn før. Fordelen for landslaget er at de da kan bygge opp enda flere løpere, og med Johaug på vei tilbake og OL-suksessen friskt i minnet er det ikke mangel på profiler.

De perfekte herrelagene

Om Northug skulle gjøre comeback på landslaget, håper og tror jeg det er som en del av sprintlandslaget. Arild Monsen og Petter Northug er en god match, blant annet fordi Northug får lov til å være Northug, og treningen på dette laget passer Mosvik-ekspressen langt bedre enn hardkjøret til Sundby & Co.

I mine øyne bør også Johannes Høsflot Klæbo være en del av dette laget, sammen med løpere som Emil Iversen og Finn Hågen Krogh. I likhet med Northug er denne gjengen blant løperne i verden med størst fartsressurser, og de er som skapt for sprint, sprintstafett, fellesstarter og minitourer.

På den andre siden bør allroundlaget, eller rettere sagt distanselaget, bestå av løpere som Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Ikke bare fordi de tok de tre medaljene på OL-tremila, men også fordi både treningsopplegget og forutsetningene til disse løperne står like godt til hverandre som Northug, Klæbo og Krogh.​

Med disse landslagene vil man få to homogene grupper som utfyller hverandre på en perfekt måte. Interessant nok vil også forskjellen i status på de to lagene ikke bare forsvinne, men kanskje også forskyves, og det tror jeg både løpere, ledere, forbund og samarbeidspartnere vil ha godt av.​​