– Uten at jeg skal påstå noe som helst så er jeg sikker på at Therese er minst like god som før utestengelsen, sier manager, Jørn Ernst.

Hadde tatt OL-gull

Kilder som er tett på Therese Johaug er mer tydelig og skråsikker på at den som skal slå Johaug til vinteren må gå fort, fryktelig fort.

– Hun er så godt trent, så motivert og i så god form at hun kunne reist til OL i vinter på 24 timers varsel - og tatt gull! sier en annen kilde.

Vedkommende bygger det på tester mot Marit Bjørgen hvor Johaug ikke bare har slått skidronningen, men hun har knust henne.

Flere år eldre

– Therese er fortsatt den samme energiske og glade jenta. Men, hun har nok fått et litt annet perspektiv på livet. Det er ikke bare det å gå fort på ski som er viktig. Jeg tror nok hun har blitt noen år eldre gjennom denne dopingdommen, forklarer Jørn Ernst.

Johaug-manageren forteller til TV 2 at det har vært en enorm pågang fra media fra inn- og utland for å få intervjue Therese Johaug i forbindelse med at hun nå har sonet ferdig.

– Det virker som «alle» skal snakke med henne, derfor blir det en travel dag for Therese når vi har invitert til pressemøte, sier Jørn Ernst.

Lengre karriere

Therese Johaug har vært utestengt 547 dager, og manageren understreker at det følelsemessig har vært mange motbakker.

– Samtidig har hun vært dyktig på å være fokusert og trent skikkelig. Beskjeden om at hun ikke fikk være med i OL var selvsagt tyngst å håndtere. Da gikk luften ut av henne. Og for første gang mistet Therese gleden ved å trene, idrettsgleden forsvant. Det kostet mye tid å komme gjennom denne perioden, forteller Jørn Ernst.

– Hva betyr dopingdommen for hennes videre karriere?

– Tja, jeg tror faktisk at dopingdommen kan forlenge karrieren hennes. Med det får hun selvsagt si litt mer om selv på pressemøtet torsdag.

– Hvordan skal "løslatelsen" markeres?

– Vi har ikke planlagt noe annet enn dette pressemøtet, men det er vel kanskje en anledning til å kjøpe inn ei god kake.