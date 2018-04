Det siste innbruddet skjedde på Nesbru i Asker natt til tirsdag, melder Oslo politidistrikt.

– Så langt har vi syv saker av grove tyverier fra BMW. Fem i Oslo og to like utenfor Oslo, sier politiførstebetjent for spesiell innsats i enhet Vest i Oslo politidistrikt, Tonje Reiten, til TV 2.

Tyvene som slo til i Nesbru i natt, brøt seg inn i en BMW X5 og stjal GPS-utstyr, airbag og ratt.

Politiet ser sakene den sist uken i sammenheng.

– Vi tror ikke det er de samme folkene som står bak alle innbruddene, men fordi det er så mange likhetstrekk, tror vi at de tilhører det samme miljøet, sier Reiten.

Ser på litauisk miljø

Ifølge politiet ser de nå mot et litauisk miljø. Forrige gang BMW-banden herjet i Norge, på slutten av 2016 og begynnelsen av 2017, ble 13 personer fra Litauen fengslet og dømt for lignende forhold.

– Vi ser ingen grunn til å se på andre miljøer enn de som har blitt tatt før, sier Reiten.

Fremgangsmåten tyvene har brukt den siste tiden er lik metodene som ble brukt først:

* Tyvene slår til på privatadresser på natten.

* Bilene som blir rammet står parkert utendørs

* Tyvene knuser vinduene og tar GPS, ratt, airbag og andre deler som lett kan selges videre.

Men: En ting har endret seg.

– Noen av bilene har ikke knust rute. De ble forlatt på kvelden låst, men når eieren oppdager innbruddet er bilene åpne.

– Hvordan åpner de bilene?

– Det vet vi ikke, men vi tror det kan være en teknikk som handler om å manipulere signalene som kommer fra trådløse nøkler. Det er for tidlig å konkludere, men det virker sannsynlig, sier Reiten til TV 2.

Ifølge politiet er det trolig at de stjålne bildelen blir gravd ned i nærheten av stedet de blir stjålet. Der lages det depoter, som gjør at tyvene kan komme tilbake for å hente tyvegodset.

Åsted Norge: BMW-bander herjer i Norge

– Delene havner etter hvert i Litauen, der de blant annet blir solgt videre på eBay.

– Sett bilen i garasjen

Hvis du er BMW-eier, har Reiten en klar beskjed. Det er ikke gjort noen pågripelser den siste uken, og tyvene kan slå til igjen.

– Hvis folk kan sette bilene sine inn i garasjen er det en god start. Erfaringsmessig leter tyvene i nabolagene og tar biler de kan se stå parkert tilgjengelig, sier Reiten.

Reiten sier at det nærmest har vært slutt på BMW-innbrudd siden forrige «runde» men at det også etter mai 2017 har vært tilfeller både i Hordaland, Telemark og Vestfold. I Europa er BMWer svært utsatte biler.

– Hvis du går nedover i Europa, så er det vanvittig mange biler som blir tatt, sier Reiten.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan det ser ut til at stadig flere bilinnbrudd er motivert av dyrt GPS-utstyr.

I Skibotn, Eidkjosen og Tromsdalen ble det for en tid siden stjålet GPS-utstyr fra anleggsmaskiner verdt over halvannen million kroner.

I 2016 brøt tyver seg inn i over 200 BMWer i Sør-Norge, og politiet i Nordland ba bileiere om å sette BMWene sine i garasjen.