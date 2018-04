Skiforbundet har fått mye kritikk for måten de har håndtert sponsorforhandlingene rundt en mulig ny avtale med Coop

Men lederen i langrennskomiteen støtter måten Espen Bjervig & co har håndtert saken.

– Vi står bak den jobben som er gjort. Det har vært et godt samspill mellom administrasjonen og langrennskomiteen i hele prosessen, sier Torbjørn Skogstad til TV 2.

Vil ikke kommentere bløff

Fredag avslørte TV 2 at det i det siste avtaleutkastet med Coop, ble gitt en åpning for at blant andre Therese Johaug kunne ha fortsatt med Asko som sponsor. Og dermed fått et fritak for prinsippet om bransje-eksklusivitet. Konfrontert med dette av TV 2, svarte administrativ leder i langrenn, Espen Bjervig:

– Nei, ikke så vidt meg bekjent. Ikke at enkeltutøvere er gitt fritak, nei.

Torbjørn Skogstad ønsker ikke å kommentere utsagnet til Bjervig direkte, men presiserer at svaret kan tolkes på ulike måter.

– På generelt grunnlag. Er det greit å bløffe i media?

– Det er selvfølgelig aldri greit å lyve, det gjør heller ikke Espen Bjervig etter min mening.

– Hva tenker om at Coop går så hardt ut og kritiserer Skiforbundet for måten de har blitt behandlet på?

– Det har jeg egentlig lyst til å si noe om, men jeg tror ikke det er klokt. Vi har forholdt oss til de skriftlige avtalene vi har hatt.

Diskuterte særavtale

I følge Skogstad var også særavtalen som lå i avtaleutkastet med Coop et tema da langrennskomiteen styrebehandlet avtalen 2. påskedag.

– Våre sponsorer har stått med oss i tykt og tynt, spesielt de siste to årene. Jeg har selv vært med rundt og nærmest bedt om nåde. Så dette var rett og slett et verdivalg, der helheten til slutt ble avgjørende, sier Skogstad, samtidig som han innrømmer at den mye omtalte Asko-klausulen var med i vurderingen.

– Vi har en sponsorfamilie som har vært med oss over mange år, og som har etablert et godt samarbeid med. Tilbakemeldingene fra ulike sponsorer, og fra løperne bidro til den beslutningen.

Skogstad mener også avvisningen av Coop er godt innenfor det som forelå av skriftlige avtaler.

– Det ligger til grunn at avtalen skulle være godkjent i begge styrene. Vi avviste avtalen 2. påskedag, og da ble dette kommunisert til Coop. Likevel godkjente de den i sitt styre dagen etter.

– Snakket du direkte med Coop?

– Nei, dette ble kommunisert via administrasjonen.

Skogstad frykter ikke at denne saken skal gi Skiforbundet en ny ripe i en allerede oppskrapet omdømmelakk.

– Nei, jeg gjør ikke det. Vi er så heldig at vi får stor oppmerksomhet for alt vi gjør. Og tatt i betraktning alt vi har vært gjennom de siste par årene, så er det fantastisk at to så store aktører kjemper om å bli vår samarbeidspartner. Det blir jeg både stolt og ydmyk over, sier Skogstad.