28-åringen inntok vitneboksen i Oslo tingrett tirsdag. Håret var gredd bakover og han hadde på seg en blå skjorte med en genser over.

I retten forklarte mannen at han har prøvd en rekke former for rus, og at dette begynte tidlig i tenårene. Det gjelder blant annet heroin, amfetamin, hasj, kokain og alkohol. I mange år har han også drevet aktivt med kampsport, fortalte han.

28-åringen forteller at han har bodd hjemme hos sin mor i store deler av livet. ​

Nå kjemper han mot en mulig forvaringsdom. Påtalemyndigheten mener at han var en av to som drepte og parterte en 34 år gammel mann i en to-roms leilighet på Ammerud i Oslo i april i 2016.

Hadde voldelig rollespill

​Den medtiltalte 26-åringen har erkjent alt sammen. Kampsportutøveren, som sitter i vitneboksen, nekter for drapet. I tillegg til de to mennene er en 29 år gammel kvinne tiltalt for å ha deltatt i likskjendingen samt for ikke å ha hjulpet avdøde mens han var i nød.

28-åringen erkjenner at han med stor kraft slo avdøde i hodet med en tom Captain Morgan-glassflaske, men han nekter for å ha hatt noe å gjøre med den dødelige volden.

Benedict de Vibe (t.v.) og Øyvind Bratlien forsvarer de to drapstiltalte mennene etter drapet på Ammerud. Tirsdag begynte rettssaken, Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Undersøkelser viser at 34-åringen døde av skader som ble påført med blant annet knivstikk og øksehugg. Disse skadene hevder den medtiltalte 26-åringen at han var alene om å påføre. Drapet skjedde 27. april i 2016.

Selve drapshandlingen skal ha startet med at avdøde ble beskyldt for å ha stjålet 30 gram hasj.

Under krangelen skal 28-åringen ha initiert et voldelig rollespill for å skremme avdøde til å gi tilbake hasjen. Det førte ikke frem, og kort tid senere ble 34-åringen drept.

Dro hjem til mor

I de påfølgende 36 timene mener politiet at de tre jobbet med å partere liket. 28-åringen nekter for at han tok del i selve parteringen, men innrømmer at han var med på å frakte kroppsdelene ut av boligen.

28-åringen gikk blant annet på Rivotril, som er et benzopreparat. Mannen forteller at han mister sperrer og hemninger når han inntar dette.

– Jeg spilte Playstation eller satt på verandaen mens NN (medtiltalt 26-åring) gjennomførte parteringen, forklarte han.

Ved rundt fem anledninger forlot 28-åringen leiligheten mens den dødelige volden og parteringen pågikk. Årsaken er at den 29 år gamle kvinnen og 26 år gamle mannen ønsket å være alene, forklarer 28-åringen.

Han besøkte blant annet moren sin, han dro på Vinmonopolet og han handlet inn nye forsyninger med narkotika.

Alltid øks i hånda

I forklaringen kom det også frem at han på jevnlig basis solgte narkotika, og da særlig hasj. 28-åringen forteller at han ofte hadde en øks i hånda når noen ringte på døra. Mannen forklarer dette med at «man aldri kunne vite hvem som sto på den andre siden av døra».

Statsadvokat Alvar Randa opplyser til TV 2 at politiet ikke har lyktes med å finne samtlige kroppsdeler tilhørende den avdøde 34-åringen. Randa understreker at de har gjort alt de kan for å finne hele kroppen.

De to drapstiltalte mennene ble pågrepet da de forsøkte å frakte kroppen til avdøde ut av boligen. Liket var pakket ned i en koffert, bager og en sekk. Vitner fattet mistanke da de så mennene.

Politiet kom til stedet, og det ble slått full drapsalarm da de så innholdet i kofferten. I retten tirsdag kom det frem at minst en av de tiltalte har forklart at likdelene skulle dumpes i en drikkevannskilde som ligger noen kilometer fra boligblokka.