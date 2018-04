Nå som våren har kommet for alvor, sommerdekkene er på og mange merker at det er litt ekstra stas å kjøre bil – vil Utrykningspolitiet markere sin tilstedeværelse.

Denne uken gjennomføres nemlig en internasjonal fartskontroll-aksjon i store deler av Europa – inkludert Norge. Det hele topper seg i morgen, onsdag 18. april.

Nå gjelder det med andre ord å være ekstra varsom med høyrefoten ...

UP: Regner med å ta minst 5.000 førerkort

– Fokus på fart

En spesiell innsats mot fartsovertredelser vil bli gjennomført onsdag 18. april, i forbindelse med at TISPOL (Europeisk trafikkpolitisamarbeid) gjennomfører en såkalt "Speedmarathon", skriver UP på sin Facebook-side.

– Kontrolluka gjennomføres i samarbeid med de øvrige europeiske lands trafikkpoliti for å ha fokus på fart og alvorlige ulykker, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til NRK.

Det betyr ganske enkelt at det skal gjennomføres kontroller fra morgen til kveld.

Varslet om kontroll - det skulle han ikke gjort

Skal forebygge

– Kontrollaktiviteten har som formål å forebygge og avdekke fartsovertredelser for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Det er ikke opplyst hvor mange fartskontroller det er snakk om på norske veier. Men UP vil prioritere hovedveinettet, strekninger der det er flest ulykker og steder det har kommet inn mange klager, skriver NRK.

Larsen har ikke tall på hvor mange kontroller som gjennomføres i Norge denne dagen, men sier at bilister vil kunne oppleve det flere forskjellige steder.

Filmet seg selv i 270 km/t – og la det ut på sosiale medier

5.000 førerkort inndratt

Hvert år skriver UP ut mellom 80.000 og 90.000 forelegg for farts-overtredelser. I tillegg blir rundt 5.000 førerkort inndratt for kortere eller lengre tid.

I år trapper de opp kontrollaktiviteten betydelig. Resultatet kan bli at antall forelegg passerer 100.000 i 2018.

Samtidig vil trolig også antall førerkortbeslag øke ytterligere.

350 ansatte

Det apparatet som passer på oss i trafikken – UP – har i dag 350 ansatte. Av disse utgjør 20 ansatte den sentrale staben i Stavern. Resten er fordelt på fem distrikter - Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Distriktene har hver sin distriktsleder som leder den operative innsatsen.

Ca. 160 biler er stort sett ute på veiene daglig. 40 av bilene er sivile, og alle distrikter har i tillegg sivile motorsykler. Ikke minst de siste har vist seg å være et svært effektivt verktøy.

Mads var lei av råkjøring forbi gården sin...