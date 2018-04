Storm-meteorolog Roar Inge Hansen har full kontroll på nedbør og vind, men smiler unnskyldende når vi lurer på om sommervarmen er på vei tilbake.

– Det er ikke godt å si. Vi får enten ti, eller 18-20 grader de neste dagene, tåken avgjør.

Klokken 11 var det sju grader i Oslo, bare halvannen grad opp fra minumumstemperaturen i natt. Solen prøver å rydde unna tåkeskyene, men den har mye jobb igjen.

Det er først når himmelen er blå temperaturen begynner å stige skikkelig, og det tar noen timer å nå 20 tallet.

Under ser du hvordan tåken la seg inn over Oslo mandag kveld. Animasjonen går frem til klokken 12 tirsdag.

Foto: Radisson Blu Scandinavia Hotel Foto: Radisson Blu Scandinavia Hotel

Best tirsdagsvær i nord

Midt-Norge var varmest i går, og får flott vær det meste av dagen i dag også.

– Det skyer til fra sør utover dagen, og i kveld blir det litt lett regn i Møre og Romsdal, sier Hansen.

Nordland, Troms og Øst-Finnmark er også i gang med en fin dag, Vest-Finnmark har det skyet.

Solen klarer så vidt å trenge gjennom det tynne skylaget på Vestlandet, og temperaturen er 11-12 grader klokken 11. Det spørs om det blir veldig mye varmere.

– Det er nedbør på vei, og begynner å regne langs kysten fra i ettermiddag. Samtidig øker vinden opp i stiv kuling nord for Haugesund, forteller Hansen.

Sørlandet vest for Kristiansand får også litt regn. Ellers er det tåke og dis der også, slik det er på Østlandet.

Grå onsdag

Nedbørområdet fortsetter nordover natt til onsdag, og ligger over Trøndelag onsdag morgen.

– I løpet av dagen fortsetter det nordover til Nordland, sier Hansen.

NEDBØR frem til midt på dagen lørdag

Bak nedbørområdet får vi inn en høytrykksrygg, og den kommer til å gi Sør-Norge oppholdsvær, sol og stigende temperatur. Etter hvert. Når, er det tåken som avgjør.

– Det blir liggende morgentåke fra Stavanger og østover Sør- og Østlandet. Når solen får svidd den bort blir det lettskyet pent vær, men jeg er redd det kan bli liggende tåke langs kysten mye av dagen, sier Hansen.

Også Nordland sør for Lofoten kommer til å slite med morgentåke, før det skyer til fra sør og begynner å regne om ettermiddagen.

Troms får fint vær frem til kvelden, da skyer det til. I Finnmark sørger nordavind for skyer og enkelte sludd- og snøbyger.

Grå slutt på uken

Vi blir ikke kvitt tåken før til helgen, og heller ikke da kan vi regne med tempertarurer på 20-tallet. Mer om det senere.

Høytrykksryggen over Sør-Norge går langsomt sørover, og torsdag og fredag er det bare Sør og Østlandet som slipper unna nedbør.

– Men det blir fortsatt en god del tåke, spesielt om natten og tidlig på dagen. Det holder seg mildt, men hvor varmt er det tåken som avgjør, sier Hansen.

VÅRKÅL i full blomst. Foto: Beathe Daae

Fra Vestlandet og nordover holder det seg skyet, og det blir regn av og til. Fredag kommer nedbøren som snø i Finnmark. Vinden kommer opp i kuling fra sørlig retning.

– Torsdag blir det for det meste opphold sør for Stad, og i Rogaland titter nok solen frem, sier Hansen.

Økende skredfare

I dag og onsdag varsler NVE betydelig skredfare nord på Vestlandet og fra Salten til Vest-Finnmark.

Årsaken er at sol som varmer og mild luft gjør at det lett utløses små løssnøskred. Det er fortsatt svake lag nede i snødekket, og disse små skredene på overflaten kan være nok til at lagene bryter sammen, slik at hele fjellsiden plutselig glir ut.

Torsdag og fredag viser prognosene 15-25 millimeter nedbør per døgn i Nord-Norge, noe som gjør at skredfaren øker.

Heftig helg i Midt-Norge

Lørdag har lavtrykket som gir regn i vest og nord kommet seg så langt nord i Norskehavet at vinden snur på nord.

Troms og Finnmark slipper unna med bris, en og annen sludd og snøbyge, og fallende temperatur. Lørdag kan vinden komme opp i kuling fra Bodø til Stad.

Trøndelag og Møre og Romsdal får en heftig start på helgen.

– Lørdag viser prognosene kuling fra vest og nordvest, regnbyger langs kysten og snøbyger over 400-600 meter, forteller Hansen.

Prognosene viser 40-60 millimeter nedbør nord i Trøndelag og på Helgeland fra fredag kveld til lørdag morgen.

Søndag blir det lettere vær, lite vind, og solen titter frem igjen.

Fin, men kald helg i Sør-Norge

I helgen bygger høytrykket seg opp igjen over Sør-Norge, men nordavind gjør at termometeret stanser et mellom 10 og 15 grader.

– Sør- og Østlandet får en fin helg, og finner du deg en lun krok gjør solen det varmt og godt, sier Hansen.

På Vestlandet og vest i fjellet går det noen regnbyger lørdag formiddag.

I fjellet kommer nedbøren som snø, samtidig som det kommer til å blåse kuling fra nordvest.



Lørdag er altså ikke dagen for topptur på ski.

– Søndag blir bra på Vestlandet også, opphold, en del sol, og lite vind, sier Hansen.