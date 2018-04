For omtrent to måneder siden fortalte Ronny Brede Aase (31) om et vanskelig valg han måtte ta.

På radioprogrammet P3morgen, som han leder sammen med Silje Nordnes (33) og Markus Neby (26), fortalte han om det vanskelige dilemmaet:

31-åringen er blind på høyre øye, og han har grå stær på venstre øye.

I det siste har synet hans blitt verre, og han har fått tilbud om å operere bort stæren. Men da risikerer han å enten få bedre syn på venstre øye – eller å bli helt blind.

Har tatt et valg

Tirsdag fikk lytterne av P3morgen en oppdatering på Ronnys vanskelige dilemma:

Han har bestemt seg for at han ikke ønsker å gjennomføre operasjonen.

– En på jobben sa at jeg burde tenke på det slik: Når jeg en gang vet hvordan mine fremtidige barn ser ut når de er ferdige med å vokse, så kan jeg ta en slik operasjon. Men når jeg har ting i livet som jeg ikke vil gå glipp av, så tenker jeg at at risikoen er for stor. Jeg vil heller se litt enn å aldri se igjen. Det er så enkelt, sier han i programmet P3morgen tirsdag.

Han forteller videre at han ble raskt enig med seg selv, særlig etter at han hadde rådført seg med folk rundt seg.

Ronny Brede Aase skriver i en SMS til TV 2 at han har ingen kommentar til saken utover det han sa på radio.

RADIO-TRIO: Ronny Brede Aase leder radioprogrammet P3morgen sammen med Markus Neby og Silje Nordnes. Her er de fotografert på en Sony Music-fest i 2015. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Legene er usikre

Tidligere har Ronny fortalt i et intervju med Adressa at han ble født med blødninger på det høyre øyet, og at det ble forsøkt å operere det. Øyeoperasjonen var mislykket, og det gjorde han blind på det ene øyet. På det andre øyet ser han svært dårlig på grunn av grå stær.

Ronny forklarte i tirsdagens P3morgen-sending at legene ikke vet hvorfor han hadde dårlig syn fra fødselen av. Dermed kan ikke legene garantere at en operasjon for å fjerne grå stær vil være vellykket.

– Jeg vil heller se forferdelig dårlig enn å ikke se i det hele tatt. For meg er det en ganske stor forskjell. Jeg liker ikke tanken på å at det kan gå til helvete fordi jeg er grådig og vil se mer, også plutselig sitter jeg der uten syn i det hele tatt. Da kommer jeg til å være så bitter, sier han i P3morgen.

Radioprogramlederen er derimot åpen om at han kanskje vil gjennomføre operasjonene senere i livet.

​​Nå er synet hans på et nivå slik at han klarer seg fint, forteller han. Ronny beskriver synet med grå stær som å se gjennom en smussete glassrute.

Grå stær En sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet. Gir først og fremst nedsatt syn, «tåkesyn», både på avstand og på nært hold. Øyet som er angrepet kan bli mer og mer nærsynt, og dobbeltsyn er ikke uvanlig. Kan være medfødt, men det er sjeldent. Hos yngre mennesker ses sykdommen oftest på grunn av skader eller andre sykdommer i øyet.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Radio-navn

Ronny startet karrieren i NRK Sogn og Fjordane i 2007, og høsten samme år gikk han over til NRK P3, hvor han er blitt kjent som programleder i «P3morgen».

I 2011 vant han og Live Nelvik prisen «Årets radionavn» og «Årets programledere» under Radiodager. Tre år senere vant han og Silje Nordnes prisen «Årets programleder/programlederteam».

De siste årene har han også ledet TV-program som «P3 Gull» og «Linn og Ronnys Tacoshow».