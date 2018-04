To lærere fra Baton Rouge i Louisiana i USA har fått sparken etter at de gjorde narr av en elev med autisme.

I et lydopptak som ble tatt opp på skolen, Hope Academy, gjorde de to lærerne, som ikke er blitt navngitt av amerikanske medier, narr av 12 år gamle Camden Davis.

Camden har autisme og store lærevansker.

Newsweek skriver at gutten i flere uker hadde vært aggressiv hjemme og tisset i senga om natta.

Moren, Milissa Davis, mistenkte at det hadde noe med skolen å gjøre. Hun sendte derfor gutten til skolen med en skjult mikrofon i skolesekken.

Da skoledagen var omme, fikk hun høre hvordan lærerne hans gjennom dagen gjorde narr av 12-åringen.

5. april lastet hun opp lydopptaket på Facebook-siden sin og på YouTube, og nå ønsker hun at alle skal høre hvordan sønnen ble behandlet.

– Dette er grunnen til at du ikke får sitte sammen med de andre

I lydopptaket hører man at lærerne blir frustrert når gutten ikke klarer å skrive et ord.

– Du skal bare skrive ordet. Hva er det som er vanskelig med det, sier en av dem.

Gutten grynter, og læreren hermer etter lydene han lager.

– Camden, hvorfor har du ikke skrevet ned noe? Dette er grunnen til at du ikke får sitte sammen med de andre. Si det til mammaen din, sier læreren.

En annen voksenperson føyer til dette:

– La oss se hva de gjør med ham på en jæ**a offentlig skole. Han skulle egentlig gå på Live Oak Middle. Han hadde ikke klart seg ett minutt der, sier personen.

Tårene rant

Milissa Davis sier at hun ble knust da hun hørte hva som ble sagt foran Camden, og forteller at hun umiddelbart tok sønnen ut av skolen.

– Jeg ville bare gråte, skrike og gjøre alt fordi det var så forferdelig. Tenk at jeg sendte sønnen min dit hver dag, og tenk på det som har skjedd som jeg ikke vet om, sier hun til lokalkanalen WBRZ-TV.

Milissa har nå engasjert advokaten Charlotte McGehee, og de planlegger nå å klage til det amerikanske utdanningsforbundet.

– Ingen barn fortjener å gå gjennom det barnet mitt gjorde, sier Davis.

– Noe av det verste du kan gjøre er å utnytte de svake eller barn med spesielle behov. De trenger ekstra beskyttelse, og det fikk han ikke. Da jeg hørte om behandlingen av dette barnet gjennom lydopptaket moren stod bak, ble jeg forskrekket, sier advokat McGehee.

Skolen legger seg langflate

I en pressemelding skriver skolens rektor Linda Stone at de beklager på det sterkeste, og at de nå ønsker et møte med Camdens foreldre.

Hope Academy markedsfører seg som en skole som spesialiserer seg i å utdanne unge med autisme, Downs og andre funksjonshemninger.

Stone skriver at hun ikke visste om lydklippet før det ble publisert i sosiale medier.

– Dette er utrolig uheldig, og vi beklager på det sterkeste overfor familien. Vi fortsetter å ønske et møte med foreldrene velkomment, sier hun.

Stolte på at lærerne var glad i Camden

I Facebook-innlegget sitt skriver Milissa at Camdon tidligere var en glad og lekende gutt.

«Nå sliter han med separasjonsangst. Selv om Camden ikke lenger går på denne skolen, siden jeg tok ham ut fra den etter at jeg hørte dette, sliter han fortsatt følelsesmessig med traumer etter hendelsene. Dette er bare ett av opptakene. Jeg har mange timer med opptak. Jeg kan bare forestille meg hvor mange dager jeg uvitende har sendt barnet mitt på skolen mens jeg stolte på at lærerne ikke bare underviste barnet mitt, men var glad i ham også. Men han hadde det vondt på grunn av dem».