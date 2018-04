Mange har opplevd at fotgjengerfelt kan være glatte, spesielt i regnvær. Både fotgjengere, syklister og motorsyklister har erfart at det kan være større fare for å skli om man treffer de hvite feltene.

Fra og med i år stiller Vegvesenet nye krav til entreprenørene som merker opp fotgjengerfeltene. Friksjonen skal bli bedre.

– Fotgjengerfeltene utgjør store, hvite flater som kan være glatte både for de som går, sykler og kjører motorsykkel. Vi har ikke ønsket at det skulle være sånn før i tida heller, men nå har vi skjerpet oppmerksomheten rundt det. Vi har skjerpet kravene og kommer til å kontrollere at det imøtekommes, sier senioringeniør Bjørn Skaar i Vegdirektoratet til TV 2.

Ulykkesforebyggende

Det var MC-Bladet som først omtalte saken. Faren for å skli på vegmerking er noe som i alle år har ligget langt framme i MC-føreres bevissthet.

I interesseorganisasjonen Norsk Motorcykkel Union (NMCU) hilser man tiltaket velkommen.

– Det synes vi er veldig bra. Vi er opptatt av at når man jobber med ulykkesforebygging på motorsykkel, er det ikke nok å ha fokus på fører, holdning og fart. Man må også se på veisystemet, og i den forbindelse kan glatte fotgjengerfelt og andre forhold både forårsake ulykker og forsterke konsekvenser av ulykker, sier Odd Terje Døvik, leder i sentralstyret i NMCU.

Termoplast

Det er ikke maling som brukes for å merke fotgjengerfelt. Det ville blitt slitt bort på kort tid på grunn av piggdekk og annen slitasje på veien.

Fram til nå har man brukt 3 millimeter tykk termoplast. Plasten herder på veien og tåler store påkjenninger. Problemet har vært at plasten kunne oppleves som glatt når den er nylagt, forklarer Skaar.

– Årsaken til det kan være at entreprenøren har brukt for mye drop-on glassperler på toppen. Bruker man for mye av det, blir det glatt i starten. Dette ønsker vi absolutt ikke, sier Skaar.

Formålet med glassperlene er å gjøre gangfeltene mer synlige i mørket. Men som regel er fotgjengerfeltene lagt til steder med god gatebelysning, så det er ikke nødvendig med så mye glass på toppen.

Nytt materiale

– Vil det bli brukt et annet materiale i fotgjengerfeltene fra nå av?

– Ja. Kontraktene vi inngår i år, vil ha krav til korrigerte materialer som har bedre friksjonsegenskaper enn det vi har benyttet tidligere.

Vegvesenet vil følge opp entreprenørene med å måle friksjonen på nylagte fotgjengerfelt for å sjekke at de nye fotgjengerfeltene er innenfor kravene.

Eksisterende fotgjengerfelt vil ikke bli utbedret før de er nedslitt, men ifølge Skaar er det spesielt nylagte gangfelt som har vist seg å kunne være glatte.