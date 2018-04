Se City-spillerne feire ligatittelen sammen med fansen i videovinduet øverst på siden!

Idrettens voldgiftsrett (CAS) skal i løpet av én uke fatte en beslutning i saken mot Manchester City. Dersom klubben blir funnet skyldig i brudd på reglene om kjøp av en mindreårig spiller, kan man i verste fall vente seg forbud mot å signere nye spillere i to overgangsvindu. Det skriver blant andre Daily Mail.

Saken stammer fra 2016 da City vant kampen mot blant andre Manchester United og Barcelona om den 16 år gamle argentineren Benjamin Garré fra Vélez Sársfield.

Klubben mener at City opptrådte uetisk da den meget talentfulle midtbanespilleren ble kontaktet allerede som 15-åring før han signerte en kontrakt med de lyseblå kort tid etter 16-årsdagen.

– Jeg har aldri opplevd en så umoralsk handling. De tilbudte penger for å hente et 15-årig barn som er midt i utviklingen sin. Vi vet ikke hva de tilbød faren og barnet for å overbevise dem, sa klubbpresident Raul Gamez ifølge Daily Mail.

Vélez Sársfield klaget først saken inn til FIFA siden det ikke er lov til å signere spillere fra utenfor EU før de fyller 18 år. City på sin side argumenterte med at Garré i tillegg til å være argentiner holder italiensk pass. Det ga FIFA dem medhold i.

Nå er saken ført videre til CAS der en endelig avgjørelse skal fattes innen kort tid. The Sun hevder imidlertid tirsdag formiddag at CAS kommer til å frikjenne City for påstandene om regelbrudd, men foreløpig er det ikke kommet noen offisiell uttalelse fra kontorene i Lausanne, Sveits.

City har ifølge flere engelske aviser store planer om å styrke stallen med to til tre stjernesigneringer for å forsterke fundamentet og fortsette arbeidet med å bygge klubben til en stormakt i europeisk fotball. Manager Pep Guardiola skal ønske seg en defensiv midtbanespiller, en midtstopper og en offensiv midtbanespiller.

Dersom City skulle bli dømt i CAS, kommer de trolig til å lide samme skjebne som Atlético Madrid, Real Madrid og Barcelona som alle er blitt ilagt overgangsnekt for brudd på reglene for kjøp av mindreårige spillere.

Tidligere er City ilagt straff av Premier League for brudd på reglene når de har signert ungdomsspillere som fremdeles var registrert for sine tidligere klubber. Overgangsnekten gjelder kjøp av akademispillere og varer i to år - fra 30. juni i år er staffen betinget.

Garré signerte proffkontrakt med City i fjor sommer og holder til på klubbens U23-lag der han har fått smake på a-lagsfotball i Checkatrade Trophy. Garrés onkel var del av Argentinas VM-vinnende lag i 1986.