Aktor Alvar Randa advarte tidlig i sitt innledningsforedrag mot at det kommer sterke skildringer fra drapshandlingen og parteringen.

Moren til avdøde sitter i salen og hører på mens aktor forteller. Hun vil få beskjed før de sterkeste detaljene legges frem, slik at hun kan forlate rommet.

Påtalemyndigheten mener at to menn på 26 og 28 år drepte en 34 år gammel mann i en leilighet på Ammerud i Oslo i april i 2016.

Deretter skal de ha partert liket i et 20-talls deler. Det ble brukt flere gjenstander til å gjøre dette, blant annet en øks og kniver.

Ikke funnet alt

Etter parteringen, pakket de ned delene i en koffert, bager og en sekk. Mennene forsøkte å gjemme lasten utendørs, men de ble etter hvert pågrepet.

Fortsatt er ikke alle likdelene funnet.

Påtalemyndigheten mener at 34-åringen døde etter skader som ble påført med kniv, øks og slag. Ifølge tiltalen døde mannen sakte av skadene han ble påført i et tidsrom på rundt fire og en halv time onsdag den 27. april.

En 29 år gammel kvinne er tiltalt for partering og for ikke å ha hjulpet avdøde da han ble påført den grove volden. Hun nekter straffskyld for dette.

Diskusjon etter drapet

Den 26 år gamle mannen har erkjent både drap og partering. Den 28 år gamle mannen erkjenner tiltalepunktet som omhandler likskjending, men nekter for å ha begått drapet som han er tiltalt for.

26-åringens forsvarer Øyvind Bratlien (t.v.) og aktor i saken, statsadvokat Alvar Randa før retten ble satt tirsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Alle de tre tiltalte er fra Oslo. Ifølge påtalemyndigheten skal det ha vært mye festing i den aktuelle leiligheten på Ammerud i dagene forut for drapet. Festdeltakerne skal ha ruset seg hyppig, mener påtalemyndigheten.

Etter drapet, skal det ha oppstått flere diskusjoner om hvordan de skulle kvitte seg med kroppen. Diskusjonen endte med at de ville partere liket, for så å skjule det.

– Skulle dumpe liket i drikkevann

De to mannlige tiltalte forlot leiligheten natt til fredag 29. april. Drøyt fire timer senere, rundt 07.40, ble de pågrepet. Da hadde flere vitner, som var på vei til jobb, reagert på at de gikk og veltet på en stor og tung koffert.

I avhør skal minst en av de tiltalte ha forklart at planen var å dumpe likdelene i Breisjøen i Lillomarka. Vannet har ifølge Wikipedia vært drikkevannskilde for Oslos befolkning siden 1930. De senere årene har vannet fungert som reservekilde, men både fisking og bading er forbudt.

Innen de tiltalte rakk frem til Breisjøen, som ligger noen kilometer fra leiligheten, ble de to pågrepet av politiet. Arrestasjonen skjedde like ved en barneskole.

Da betjentene åpnet kofferten, slo de drapsalarm. Politiet oppsøkte etter hvert boligen hvor parteringen skjedde. Etter de TV 2 kjenner til, skal den ha blitt vasket. Likevel gjorde politiet tekniske funn i boligen.

Avdøde var i Ammerud-leiligheten tre ganger på kort tid før han ble drept. I avhør er det blitt forklart at det var en bagatell som utløste drapet.

Ifølge aktor Alvar Randa handlet konflikten om at avdøde ble beskyldt for å ha underslått 30 gram hasj.

– Men det er uklart om den forsvant eller om de involverte ikke hadde kontroll på hvor hasjen var, sa Randa i innledningsforedraget.

Kan få forvaring

I retten er de to mannlige drapstiltalte pent kledd. Den ene har på seg briller og en hvit skjorte. Den andre har håret gredd bakover og er iført en skjorte og slips med en genser over.

Den tiltalte kvinnen sitter på bakerste benk sammen med sin forsvarer Heidi Ysen. Alle tre forholder seg rolig og lytter mens statsadvokaten går gjennom saken kronologisk.

På andre siden av salen sitter moren til den avdøde 34-åringen. Ved hver utgang i rettssalen sitter fengselsbetjenter og ivaretar vaktholdet.

Foran dommerne sitter fire rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert de tiltalte. Aktor har tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for de to drapstiltalte mennene.

Den førsten uken av hovedforhandlingen vil gå med til de tiltaltes forklaring. Saken er ventet å vare frem til 9. mai.