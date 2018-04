Helt siden i fjor sommer, da opptrappingen av Model 3-produksjonen skulle i gang, har det vært tunge tak i Tesla-leiren.

Den amerikanske elbilprodusenten har så langt produsert en sportsbil, en stor sedan og en SUV. Alle bilene er i utgangspunktet dyre – i påvente av volummodellen, Model 3.

Interessen rundt sistnevnte har vært enorm. Allerede før produksjonen var i gang, hadde man fått inn over 400.000 bestillinger. Men produksjonen har vært utfordrende – og kostbar – for selskapet.

Nå lover imidlertid sjefen sjøl, Elon Musk, at det skal snu. På Twitter skriver han at selskapet skal gå i pluss både tredje- og fjerde kvartal i år.

Og som vanlig når Musk kommer med såpass sterke uttalelser, reagerer aksjemarkedet umiddelbart. Aksjekursen steg steg med 1,8 prosent.

Slik svarte Elon Musk på The Economist. Faksimile: Twitter

Svar til finansmagasin

Løftet kommer etter at The Economist skrev at Musk kommer til å måtte finne nye investorer for å finansiere produksjonen videre. The Economist er et av verdens største finansmagasiner.

At man har spekulert i at det ville bli nødvendig med nye investorer, er kanskje ikke så rart. De tre siste månedene av 2017 tapte Tesla til sammen 487.221.750 dollar, eller 5,33 milliarder kroner. Det betyr at selskapet i praksis tapte 58 millioner kroner, hver eneste dag i fjerde kvartal i fjor.

Det sier litt om hvilken unik posisjon Tesla er i, når de likevel økte aksjeverdien etter framleggingen av fjorårets siste kvartalsrapport. Bakgrunnen for det, var at til tross for blodrøde bunnlinjetall, har de økt omsetningen mer enn forventet.

Store investeringer

Tesla er nå inne i en fase med store investeringer, som ikke umiddelbart gir inntekter. Her handler det blant annet både om den gigantiske batterifabrikken og selve produksjonsanlegget i Silicon Valley.

Slik sett er ikke dette veldig overraskende at man sliter med å få positive tall.

Og nå har endelig produksjonen begynt å få fart. Tall for januar, februar og mars, viser at Tesla til sammen leverte ut 9.766 eksemplarer av Model 3.

Den siste uken i mars skal de ha kommet opp i 2.000 Model 3. Hvis det stemmer, er tendensen klart positiv.

Nå kommer konkurrentene

Musks positive uttalelse er godt timet. For nå begynner konkurransen i elbilmarkedet virkelig å skjerpe seg. Det merkes ikke minst godt i Norge.

Andre generasjon av Nissan Leaf selger som aldri før – og VW, BMW, Volvo, Mercedes, Audi, Kia og Hyundai er blant merkene som nå girer opp satsningen.

Tesla har med andre ord en helt annen konkurransesituasjon foran seg, enn for bare to-tre år siden.

Kommer med el-SUV

For å møte konkurransen ytterligere, har Tesla også planene klare for en elektrisk SUV. Model Y. Planen skal være at denne benytter sammen plattform som Model 3 - og at produksjonen skal i gang allerede i 2019.

Denne bilen har man imidlertid valgt å si svært lite om. Men det som er klart er at det skal bli en mer kompakt modell enn Model X – det ryktes også at Y skal få de samme Falcon Wing-dørene.

Èn ting er i alle fall sikkert: Bilverden ble mer spennende å følge med på etter at Elon Musk begynte å blande seg inn ...

