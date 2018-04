Som TV 2 tidligere har fortalt, har antallet grupper der privatpersoner avtaler betalt kjøring blitt svært omfattende de siste årene.

Ifølge Norges Taxiforbund, som har overvåket en rekke grupper landet rundt, kan det omsettes ulovlig kjøring for flere hundre millioner kroner hvert år.

Flere personer som har blitt straffeforfulgt har tjent sekssifrede beløp på kort tid ved å tilby sine tjenester i facebookgrupper.

Krevde stenging av grupper

Taxisentralen AS, det største drosjeselskapet i Østfold, sendte 6. desember en anmodning til Facebook om å få stengt fire av de mest aktive piratgruppene i fylket.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Taxisentralen mente gruppene, ved å tilby tjenester som bryter med norsk lov, måtte være ulovlige etter Facebooks retningslinjer.

Dette er svaret Taxisentralen fikk fra advokaten som representerer Facebook i Norge:

– Vår klient har gått gjennom gruppene og slått fast at de, som helhet, ikke bryter med Facebooks Community Standards. I tillegg er det ikke åpenbart at det rapporterte innholdet, bryter med noen lover, skriver advokat Rune Opdahl i advokatfirmaet Wiersholm i et brev datert 18. desember.

TAXI-SJEF: Terje Raanås, daglig leder i Taxisentralen AS. Foto: Privat

Ifølge Facebook er det dermed ikke grunnlag for å stenge gruppene.

– Vi oppfordrer dere til å løse enhver konflikt med brukeren som er ansvarlig for å ha postet innhold dere har klager på, skriver Facebook-advokaten videre.

Opdahl ønsker ikke å kommentere eller utdype Facebooks begrunnelse overfor TV 2.

Skuffet over Facebook

Daglig leder i Taxisentralen, Terje Ranås, sier til TV 2 at han ble skuffet over svaret fra Facebook.

– Vi hadde et håp om at det skulle komme en slags reaksjon på dette fra Facebook og vi er skuffet over at det var helt dødt, en ren avvisning vi fikk, sier Ranås.

Ranås sier at han likevel kan skjønne at det kan være vanskelig å bevise konkrete lovbrudd i gruppene.

– Vi ser jo at det er grenseområder, det ser vi, og derfor mener vi at politiet må etterforske sakene, og se på sammenhengene mellom de som driver dette og inntektene de har, sier han til TV 2.

Roser politiet

Mens enkelte politidistrikter knapt kan vise til etterforskning av piratsjåfører, er Taxisentralen fornøyd med Østfold-politiets innsats i månedene etter avslaget fra Facebook.

Etter at Norges taxiforbund overvåket aktiviteten i piratgruppene i Østfold, ble navn på sjåfører, skjermdumper og anslag på hvor omfattende virksomheten var overlevert politiet.

Det førte til en politiaksjon i februar der 21 piratsjåfører ble siktet for brudd på yrkestransportloven, altså å kjøre uten løyve.

To av de fire gruppene som ble rapportert til Facebook er nå stengt ned av administratorene.

– Det er veldig fint at politiet reagerte så kontant som de gjorde, og vi ser helt klart at tilbyderne om ikke annet har gått mer under jorden. De er ikke like synlige på nettet akkurat nå, og vi ser det også på trafikken, sier Ranås.

Ranås mener likevel det ikke er grunn til å tro at piratkjøring i regionen vil ta helt slutt. En av de rapporterte gruppene har fått 221 nye medlemmer de siste tretti dagene, og teller nå 1035 medlemmer.

– Vi forventer at det dukker opp igjen, og vi har allerede sett en ny side med en ny administrator, sier han.

Vanskelig å bevise lovbrudd

TV 2 kjenner til enkeltpersoner som har tjent mer enn 120.000 kroner på noen få måneder på ulovlig kjøring.

JAKTER PIRATSJÅFØRER: Anders Sunde-Eidem, leder for felles etterforskningsenhet i Trøndelag politidistrikt, sier politiet intensiverer arbeidet mot ulovlig piratvirksomhet. Foto: ØYVIND HERMSTAD/TV 2

– De kan tjene alt fra noen få tusenlapper til sekssifrede beløp. Vi har ikke avdekket mer enn toppen av isfjellet, sier Anders Sunde-Eidem, leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Det er utfordrende å bevise at sjåfører har tatt betalt for kjøringen. Betalingen skjer ofte kontant eller på Vipps, og politiet er avhengig av å kunne dokumentere at pengene stammer fra ulovlig virksomhet for å kunne opprette en straffesak.

– Måten de organiserer det på via Facebook gjør det mindre synlig for politiet enn tidligere, da pirattaxiene stod i byen og plukket opp folk. Nå hentes og kjøres de til og fra private adresser, sier Sunde-Eidem til TV 2.

– Mener de har overvunnet loven

En kvinne som tidligere var admninstrator i en av Trondheims største facebookgrupper for piratkjøring, mener mange føler at de er trygge for politiet.

– Jeg forstår at enkelte mener de har overvunnet loven. Hvis politiet stopper sjåføren, sier han at han har venner som passasjerer. Hvis politiet ikke kan bevise at det er pirat, lar de dem kjøre, sier kvinnen til TV 2.

Til TV 2 forteller hun at flere sjåfører i byen har gjort piratkjøring til sitt primære levebrød.

Ifølge kvinnen benytter 4000 personer seg av pirattaxitjenestene som tilbys i gruppen hver eneste uke. En vanlig lørdag er rundt 30 personer i sving som ulovlige sjåfører i Trondheim.

Den tidligere administratoren bekrefter at det er store svarte penger i omløp.

– En sjåfør jeg snakket med tjente 13.500 kroner i helga. Da kjørte han fra klokken 18 fredag og kjørte 12 timer, og så kjørte han lørdag og søndag, sier hun.

– Det er en grei helgeinntekt?

– Ja, det er en grei helgeinntekt og da hadde han i tillegg vært hjemme, spist og lagt ungene, sier hun.