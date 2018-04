Daily Mail hevder eksklusivt å vite at José Mourinhos tålmodighet med Paul Pogba er over, og nå skal manageren ha satt den franske rekordsigneringen på en liste over spiller som kan selges til sommeren. Der står også navnene til Anthony Martial, Matteo Darmian og Daley Blind.

Daily Mail skriver også at Manchester United sendte speidere til Lazios kamp mot Red Bull Salzburg i Europaligaen forrige uke for å se på Sergej Milinkovic-Savic.

Tottenham skal ifølge Mirror være klare for å selge midtbanespiller Mousa Dembélé etter at forhandlingene om en ny avtale har brutt sammen. Brian Cristante og Andre Gomes pekes ut som mulige erstattere.

Liverpool ser Sevilla-stopper Clement Lenglet som fremtidens stoppermakker til Virgil Van Dijk. Det skriver Express. 22-åringen vil imidlertid ha forsikringer om spilletid dersom han skulle bestemme seg for å dra til Anfield.

Wolverhampton ønsker å signere Willy Boly og Benik Afobe på permanent basis når klubben nå skal tilbake i Premier League, hevder Telegraph.

Fernando Torres er som kjent ferdig i Atlético Madrid etter sesongen. Nå skriver Marca at spissen vraker tilbud fra Kina og heller velger seg en klubb i den amerikanske fotballserien MLS.

Marca skriver samtidig at Andres Iniesta er på vei til Kina. Som en del av avtalen skal midtbanespilleren få to millioner vinflasker.