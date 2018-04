Bakgrunnen for dette bråket er:

Langrennsavdelingen i Norges Skiforbund var muntlig enig med Norgesgruppen, som eier Spar, om å forlenge sponsoravtale.

Samtidig ferdigforhandlet langrennsavdelingen ferdig en sponsoravtale med Spars konkurrent, Coop. (Coop mener fortsatt at de har en avtale)

Fredag offentliggjorde Norges Skiforbund at langrenn hadde forlenget sin sponsoravtale med Norgesgruppen.

– Overflødig å kommentere hans troverdighet



Det var i forbindelse med avtaleforlengelsen at administrasjonssjef Espen Bjervig stilte til TV 2-intervju. Her fikk han spørsmål om innholdet i avtaleforhandlingene med Coop:

– Har du eller andre på vegne av Norges Skiforbund noen gang forhandlet en sponsoravtale hvor løpere skal ha fritak fra regelen om ikke å ha personlig avtale med konkurrerende sponsorer til Skiforbundet?

– Nei, ikke så vidt meg bekjent. Ikke at enkeltutøvere er gitt fritak, nei.

– Så en Coop-avtale måtte ha vært gjeldende for alle løperne på landslaget?

– Nå skal jeg ikke gå inn på spesifikke ting rundt en avtale, men denne ville ha vært gjeldende for alle løperne på landslaget, ja.

Dette sa altså Espen Bjervig på fredag.

Her er hva som står i avtaleutkastet:

TV 2 har fått innsyn i avtalen mellom Coop og Norges Skiforbund som tydelig viser at tre utøvere skulle få fritak for å beholde egne avtaler - til tross for at det motsatte ble hevdet.

– Ja, det er riktig at Skiforbundet ba om å få inn en særavtale for de tre navngitte utøverne. Vi gikk med på dette både av respekt for utrøverne og for avtalepartneren deres. Intervjuet med Espen Bjervig på TV 2, som det vises til her, gjør det overflødig å kommentere hans troverdighet ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis.

Bjervig svarer slik når han blir konfrontert med informasjonen TV 2 sitter på:

– På ditt spørsmål om jeg har fremforhandlet avtaler som gir enkeltutøvere fritak for våre regler, svarer jeg nei det har jeg ikke. Forslaget med unntak for enkeltutøvere lå i en tidlig fase av forhandlingen. Vi så at dette ble feil og endret det til å gjelde alle utøvere som har eller ville få avtale med ASKO innen oppstart av Coop-avtalen. Fortsatt opplevde vi at dette ikke ble riktig, det blir feil å styre norsk langrenn ut i fra særordninger for utøvere. Det var en del av totalvurderingen da vi valgte å trekke oss fra et samarbeid med Coop, skriver Bjervig i en e-post til TV 2 tirsdag.

DETTE KUNNE BLITT REALITET: Slik ser ett av utkastene til en av landslagutøvernes jakke ut. Coop fikk imidlertid ikke avtalen.

– Umulig for Northug

Etter det TV 2 får vite er de tre navngitte løperne i det siste avtaleutkastet omtalt som Askoløperne. Disse, altså Therese Johaug, Marit Bjørgen og Birgit Skarstein, skulle få beholde sin private avtaler med Asko, som er eid av Coops konkurrent, Norgesgruppen.

Andre utøvere skal ikke få ha særavtaler: "Nye utøvere gis ikke anledning til å inngå sponsoravtaler med foretak som driver vi samme bransje som Coop", står det i avtaleutkastet.​

Petter Northug jr. har i fem år hatt en avtale med Coop. Dersom han skulle velge å gå tilbake til landslaget, så kan han ikke fortsette samarbeidet med Coop.

– Med det styrevedtaket som ligger nå, er det umulig for Petter å fortsette med privatavtalen med Coop, sa administrasjonssjef Espen Bjervig til TV 2 på fredag.