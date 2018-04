West Ham – Stoke City (0-0) 1-1:

Etter en målløs førsteomgang, var det mer dramatikk etter pause i oppgjøret mellom West Ham og Stoke.

Ti minutter før slutt utnyttet Peter Crouch en svak retur av West Ham-keeper Joe Hart og sendte Stoke i ledelsen.

På tribunen satt Englands landslagssjef Gareth Southgate og fikk med seg tabben.

Slaktet Harts keeperspill

Scoringen var Crouchs 44. totalt for Stoke, noe som er ny klubbrekord.

– Det var ikke patent keeperspill. Men Crouch var der. Ikke med hodet, men med foten. Han tente håpet for Stoke.

BBC-ekspert Chris Sutton slaktet keeperspillet til Joe Hart i forkant av scoringen.

– Fryktelig, fryktelig tabbe av Joe Hart, mente han under kanalens livedekning av kampen.

Men fire minutter senere entret en annen veteran banen. Andy Carroll hadde bare vært på banen noen minutter da han utlignet til 1-1 i kampens siste minutt.

Dermed endte oppgjøret uavgjort 1-1.

– Stoke var nære sin første seier siden januar, men også West Ham hadde en joker på benken. Andy Carroll kom inn og reddet 1-1. Men i en kamp som dette var det et resultat ingen av lagene ville ha, mente Møller.

Tøft for Stoke

Og dermed blir det svært vanskelig for Stoke. Laget har fem poeng opp til trygg grunn. Legg til at Paul Lamberts lag har spilt én kamp mer enn Swansea på 17.-plass.

Både Crouch og Carroll kom innpå fra benken i mandagens PL-duell mellom to lag i nedrykksfare.

Stoke hadde utrolig nok gått målløse av banen i hele 6 av 12 kamper i 2018 før møtet med «Hammers».

Crouch: – Tre poeng hadde betydd alt

Crouch hogg til da Joe Hart slapp et skudd fra Xherdan Shaqiri. Målet var veteranens 107. i Premier League.

– Dette hadde vært tre livsviktige poeng for oss. Men uavgjort er fremdeles et godt resultat, selv om tre poeng hadde betydd enormt, sa Crouch til PLTV etter kampen.

Han har ikke gitt opp håpet om at Stoke kan unngå nedrykk.

– Etter at den nye manageren kom inn, så har vi vist bedre karakter. Vi må spille med hjertet utenfor drakten i de siste kampene, og det finnes muligheter. Om vi vinner alle tre, hvem vet, sa veteranspissen.

West Ham, som også er i nedrykksfare, sendte innpå storvokste Andy Carroll i jakten på poeng. Det ga resultater. Etter bare fire minutter på banen hamret Carroll elegant inn 1–1. Mannen med hestehalen fikk full treff på Richard Cresswells flotte pasning.

– Jeg mener at vi spilte en god kamp fra start til slutt, men selvsagt måtte Peter Crouch komme fra benken og score. Vi hadde flere sjanser, og et mål annullert, men for oss er det et godt resultat, sa Carroll etter kampen.