Se Flèche Wallonne på TV 2 og Sumo fra 14:00 onsdag

Det opplyser Wanty-Groupe Gobert-rytteren til TV 2.

Et virus har den siste tiden hindret Eiking fra å prestere på topp, noe som resulterte i at han også måtte melde forfall til forrige søndags Amstel Gold Race.

Eiking melder at han er frisk igjen, men at Flèche Wallonne kommer for tidlig - noe også Liège-Bastogne-Liège er ventet å gjøre. I stedet sikter askøyværingen seg inn på etapperittet Tour de Romandie i Sveits i slutten av måneden.

Med Eiking ute blir det ingen nordmenn på start i herrenes ritt onsdag.

Til gjengjeld blir det fire norske kvinner på startstreken for Team Hitec.

Susanne Andersen, Ingvild Gåskjenn, Ingrid Lorvik og Vita Heine stiller alle til start, og får selskap på laget av tidligere verdensmester Tatiana Guderzo og tyske Charlotte Becker.