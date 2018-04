«Gi barna mer sannhet og mindre fjas. Brillebjørn og Lucy gjør oss alle en bjørnetjeneste», skriver journalist og småbarnspappa Fredrik Drevon en kronikk i VG.

Han kritiserer både fremdriften og persongalleriet i kinofilmen «Brillebjørn på bondegården», og langer ut mot Brillebjørns superkraft: Fantasimagi.

I de to årene jeg har vært mamma, har datteren min og jeg blitt godt kjent med Brillebjørn og hans fantasimagi.

Med et klapp og et vrikk på den lodne stumpen sin, løser han utfordringene som måtte oppstå i barnas hverdag – det være seg en omelett med rare ingredienser, et surklende toalett, en skummel skolevei, eller, som i filmen Drevon kaller «en tannløs sekvens av så å si identiske scener»: Fryktinngytende traktorer.

Brillebjørn klapper, og vips! Så har traktoren kaninører. Traktoren blir ufarliggjort, og lille Lucy blir litt mindre redd.

Men Drevon lurer likevel på hva godt et par kaninører kan gjøre.

TV 2-journalist Ingrid Treborg. Foto: Tina Rekdal

Fra helvete til bondegård

Han etterlyser virkelighet og sannhet, og siterer psykolog Jordan Peterson:

«The truth is what redeems the world from hell, and that's the truth».

Jeg tviler på at skaperne av «Brillebjørn på bondegården» hadde helvete i bakhodet da de lagde filmen.

Trolig var målet enkelt: Å lage god stemning på bondegården, og å få barn til å danse i kinosetet.

TJOLAHOPP, TJOLAHEJ: Astrid Lindgren poserer foran en poster av sin Pippi Langstrømpe. Foto: Scanpix

Skal vi først sitere folk, klinker jeg til med Astrid Lindgren:

«Alt stort som skjedde i verden, skjedde først i et eller annet menneske sin fantasi», sa hun da hun mottok H.C. Andersen-prisen i 1958.

Både Ronja Røverdatter, Emil i Lønneberget og Pippi Langstrømpe var et resultat av hennes fantasimagi, og de har inspirert barn i mange generasjoner.

Brillebjørn er kanskje mer hårete og stillfaren enn Lindgrens figurer, men også han tar barns behov for fantasi på alvor.

Barn har evnen til å bli inspirert av figurer og hendelser vi voksne kan synes er banale. Hvorfor skal vi ødelegge det? Ikke alt et barn opplever på en dag i 2018 trenger å være lærerikt og korrekt. Noen ganger er det lov å bare ha det gøy.

Fantasimagi gjør jo ikke barna dumme eller naive – tvert imot.

Lek og fantasi = problemløsning

Den amerikanske psykologiprofessoren Sandra Russ forsket på barns liksomlek og fantasi, og fant en korrelasjon mellom dette og flere forskjellige kognitive prosesser.

Hennes forskning viser at barns bruk av fantasi kan gjøre det lettere å løse problemer som voksne. Også andre lignende studier viser at liksomlek og bruk av fantasien gjør overgangen til voksenlivet lettere.

Ja, barn trenger også å bli fortalt hvordan verden faktisk er skrudd sammen, men det ene utelukker ikke det andre.

Selv de minste vet at en traktor med kaninører fortsatt er en traktor – men bare litt mindre skummel. Forskjellen på barna og Drevon, er at barna lar seg inspirere av slike absurditeter. Drevon lar seg provosere, og undervurderer dermed foreldre sin evne til å oppdra barna sine. Han mener at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste hvis vi pakker farlige ting og situasjoner inn i kostymer eller rekvisitter.

Men sånn er det jo ikke. Foreldre jobber hver dag hardt for å gjøre barna sine til trygge og modige skapninger med et realistisk syn på verden. Vi snakker med barna våre. Vi setter ord på vanskelige følelser og situasjoner.

I kinosalen kan derimot alt skje. Er ikke det fantastisk?

Virkeligheten venter på utsiden

​La barn få ha fantasien og kreativiteten sin i fred. La det magiske filmuniverset forbli et magisk filmunivers.

Virkeligheten forsvinner ikke når man ser på film – den venter rett på utsiden av kinosalen.

ET KLAPP OG DU ER HEKTA: Brillebjørn hjelper Lucy med å lage frokost - helt alene. Foto: NRK

Drevon skriver at fortellinger du hører som barn former deg som person, og det har han rett i.

Jeg håper at datteren min vil huske den gangen hun så Brillebjørn sette kaninører på en traktor. Jeg håper at hun lærte at det kan være lurt å bruke fantasimagi når du er litt redd.

Hvis det å forestille seg et surklende toalett som en majestetisk, fluffy trone gjør det lettere for datteren min å gå på do, så kjør på. Før eller siden treffer virkeligheten oss alle i trynet uansett.

I en bekmørk virkelighet hvor barn blir gasset og raketter står klare til kamp, trenger kanskje både voksne og barn litt magisk stjernestøv – eller kinofilmer som lar oss drømme oss bort fra jævelskapet.

Med litt fantasimagi kan mye løse seg, om så bare for noen minutter. Bare spør Brillebjørn og Lucy.

Ingrid Treborg jobber som journalist i TV 2.