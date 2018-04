Flere millioner skal være rammet av russisk-støttet dataangrep

DATAANGREP: USA og Storbritannia anklager Russland for å stå bak et dataangrep som skal ha rammet millioner. Illustrasjonsfoto: Thomas Winje Øijord

USA og Storbritannia mener at hackere støttet av Russland har gjennomført et enormt dataangrep mandag som har rammet datamaskiner verden over. Det er fortsatt uklart om Norge er rammet.