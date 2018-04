Utallige amerikanske TV- serier og filmer inneholdende politibiler har satt sine spor hos mange av oss.

Disse digre flakene med kraftig V8-motor, seriøse «saftblandere» på taket og kanskje til og med med «kufanger» foran, ble ofte rattet av tøffe typer med pilotbriller og cowboyhatt. Kontrasten til de sorte og hvite Volvoene vi så i gatebildet her hjemme var rett og slett enorm.

Kommer fra San Diego

Siden har for mange fascinasjonen for disse klassiske amerikanske politibilene vedvart. Er du en av dem, ja – da har du faktisk muligheten til å kjøpe deg din helt egne politibil nå. Med sirener, blålys og hele pakka. Ikke behøver det å koste så skrekkelig mye heller...

Geir fra Liland, som ligger mellom Sandnessjøen og Nesna i Nordland, har nemlig en vaskekte amerikansk politibil til salgs.

Nærmere bestemt en Ford Crown Victoria P71 Interceptor fra 2004. Bilen har tjenestegjort i San Diego i helt sør California, men etter at den ble «pensjonist», kom den til Norge i 2009.

Dette er andre generasjon av Crown Victoria Police Interceptor. Den ble lansert i 1999 og ble laget fram til 2008. Den fikk nye tekniske oppdateringer og endringer nesten hvert eneste år. Mens eksteriøret så ganske likt ut hele veien.

Bilen har en 4,6-liters V8-motor som yter 250 hestekrefter, 4-trinns automatgir og så klart bakhjulsdrift.

Mange endringer

Vi vil tro det har sittet noen angrende syndere i dette baksetet. Faksimile fra finn.no

Politibiler er alvor i USA, de bygges i store serier og er spesial-preppede for nettopp politiet. Motorene i disse Ford Crown Victoria-bilene hadde blant annet oljekjøler for å tåle høy belastning over tid. De ble også tunet annerledes enn sivilbilene, med andre utslippskarv til eksos og de hadde høyere tomgang.

Også softwaren til girkassa var annerledes satt opp for raskere girskift Selve girkassen var også forsterket og bilene kunne leveres med ulike utvekslinger i bakakselen.

Der de fleste sivilversjonene hadde krom på grill, lister og dørhåndtak, var politibilene utstyrt med fornuftig og billig svart plast.

Også understellet ble oppgradert med høyere fjæring for bedre bakkeklaring og forsterkede støtdempere. Dessuten er de utstyrt med stålfelger med hjulkapsler og har større batteri og kraftigere dynamo – bare for å nevne noe.

Innvendig har de så klart også en del endringer, men dette varierte fra stat til stat. Denne bilen har skillevegg mellom forseter og bakseter og den har også innvendig gitter på de bakre siderutene. Joda, dette ser ganske så autentisk ut.

Vi vil jo tro at denne bilen har fraktet en del angrende syndere gjennom sitt billiv i aktiv tjeneste.

Bilen har gått i tjeneste i San Diego. Faksimile fra finn.no

Selges for 85.000 kroner

Bilen har etter det vi forstår ikke vært registret i Norge, men har blitt brukt på ulike treff og utstillinger, med prøveskilter. Skal den godkjennes og registreres må nok en del av det kule og morsomme politiutstyret demonteres, slik som sirener, blålys og kanskje også en del av dekoren.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Det er så klart litt synd. Bilen kommer absolutt best til sin rett slik den er nå. Men her vi redd det ikke er noen bønn.

Crown Victoriaen har gått 140.000 kilometer, prisforlangende er 85.000 kroner. Egentlig ikke all verden for en såpass spesiell og kul bil, men det er en liten ulempe med med det hele. Bilen er momset inn, men det gjenstår, etter det vi erfarer, å betale engangsavgift. Så regnestykket vil se noe annerledes ut om dette gjøres.



