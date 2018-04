Bryteren Stig-André Berge (34) har blitt far for første gang. Berge har fått en sønn sammen med kona Rosell Utne (27).

– Perfekt

OL-bryteren delte nyheten på sin Instagram-konto mandag kveld.

«Velkommen til verden gutten vår. Mamma jobbet som en helt og pappa stod som en gjøk ved siden av. Resultatet ble perfekt», skriver Berge.

Det var Se og Hør som omtalte saken først.

34-åringen fra Oslo giftet seg med kona i fjor. Bryllupet foregikk i Båtsfjord i Finnmark, som er Utnes hjemsted.

Historisk

Berge ble historisk da han i 2016 tok OL-medalje i Rio. Da vant han bronsjefinalen mot sin aserbadsjanske motstander. Bryteren var følelsesmessig preget etter bragden.

– Jeg har kjempet for familien min i hele dag. Jeg er heldig som har dem, sa Berge.

Han har også en VM-bronse fra 2014 og EM-sølv fra 2007.

Etter OL-medaljen for to år siden avslørte Berge at han også satser videre mot neste sommer-OL i Tokyo i 2020.